Doktor Hoffer schließt mit 1. Oktober Ordination in Petzenkirchen

Eine Nachricht, die viel Staub aufwirbelte: Der Petzenkirchner Hausarzt Florian Hoffer verkündete via Facebook-Posting das Ende seiner Petzenkirchner Ordination mit 1. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt wird Hoffer nur mehr seine neue Ordination in Neumarkt betreiben. Er habe diese Entscheidung „schweren Herzens“ getroffen. „Mein Herzensprojekt der letzten sechs Monate, eine integrative allgemeinmedizinische Versorgung der Region, mit erweiterten Ordinationszeiten, mehreren Standorten und einem multiprofessionellen Team, ist aufgrund juristischer Probleme im letzten Moment gescheitert“, erklärt Hoffer in einem Statement an seine Patientinnen und Patienten.

Doktor Florian Hoffer wird ab Oktober nur mehr in Neumarkt als praktischer Arzt tätig sein. Seinen Patienten aus Petzenkirchen bot er allerdings an, sie auch von Neumarkt aus weiter zu betreuen. Foto: Hoffer

Juristische Probleme? Die „juristischen Probleme“ sind nach NÖN-Recherchen leicht erklärt: Hoffer darf in seiner neuen Ordination in Neumarkt eine Hausapotheke betreiben, diese wollte er auch auf seinen zweiten Standort in Petzenkirchen ausweiten. Dabei legten die umliegenden Apotheken (Ybbs, Persenbeug, Blindenmarkt und zweimal Wieselburg) ein Veto ein, in Petzenkirchen gab es bisher keine Hausapotheke.

Das sagt Hoffer zur Causa. Aufgrund des schwebenden Verfahrens will sich der Hausarzt gegenüber der NÖN nicht im Detail äußern, verweist aber auf seinen Anwalt Markus Lechner. Laut Lechner judiziert der Verwaltungsgerichtshof in Wien, dass ein Arzt für Allgemeinmedizin nur am Hauptstandort, nicht aber am Zweitstandort eine Hausapotheke betreiben darf. Zwar wäre in Neumarkt der Hauptstandort geplant gewesen, der Verwaltungsgerichtshof verlangt aber eine genaue Überprüfung, – allenfalls sogar mit notarieller Zählung von Patientenströmen über längere Zeiträume hinweg – wenn nicht eindeutig klar ist, welche Ordination, die Hauptordination ist. „Derartige Diskussionen mit einem allenfalls langwierigen Konzessionsverfahren zu riskieren, konnte ich nicht empfehlen. Daher wird Hoffer seinen Ordinationsstandort in Neumarkt betreiben“, betont Lechner.

Gesundheitskasse (ÖGK) bedauert Entscheidung. Bei der ÖGK hat man das Angebot von Hoffer, eine Gruppenpraxis mit zwei Standorten zu gründen, begrüßt. Auch die Ärztekammer war mit dieser Lösung einverstanden. „Dass Herr Hoffer aufgrund juristischer Bedenken in Zusammenhang mit der Hausapotheke von seinem Vorhaben absieht und die Kassenstelle in Petzenkirchen aufgibt, bedauern wir sehr“, erklärt ein Sprecher der ÖGK. Zur raschen Nachbesetzung wird die Arztstelle in Petzenkirchen ausgeschrieben.

Apotheken wollen nicht „Schwarzen Peter“ bekommen. „Die Sache mit der Hausapotheke und einem zweiten Standort ist im Apothekengesetz ganz klar festgeschrieben. Auch der Doktor Hoffer hat sich an Gesetze zu halten. Er könnte ja zwei Praxisstandorte führen, nur dann muss er auf die Einnahmen aus der Hausapotheke verzichten. Außerdem ist eine Hausapotheke ein Persönlichkeitsrecht und kann nicht auf eine Gruppenpraxis ausgeweitet werden“, erklärt Werner Luks, Apotheker in Ybbs an der Donau. Und auch Petra Kronsteiner, Apothekerin in Wieselburg, will sich nicht den „Schwarzen Peter“ zuschieben lassen. „Doktor Hoffer agiert in der Öffentlichkeit so, dass ja alle anderen als die Bösen dastehen. Nur, wir halten uns an die Gesetze. Vielleicht hätte er seine Patienten von Beginn weg ehrlich informieren sollen“, sagt Kronsteiner.

Kampf für Hausarzt. Für die Petzenkirchner Bürgermeisterin Lisbeth Kern (SPÖ) sei es wichtig, dass die gesamte Bevölkerung aus ihrer Gemeinde einen Hausarzt im Ort habe, den alle auch erreichen können, wenn sie nicht mobil sind. Die nun offene Stelle wird ab 15. September neu ausgeschrieben. „Wir werden alles daran setzen, wieder einen Hausarzt in Petzenkirchen zu haben“, betont Kern.