Frauen-Quartett für Gesundheitszentrum Melk

Mit Frühjahr 2023 erhält die Bezirkshauptstadt erstmals eine Primärversorgungseinheit (PVE). Dabei wird das PVE aus der bestehenden Gruppenpraxis von Ida-Maria Kisler, Birgit Kuran, Elisabeth Grünberger und Nadia Macik entwickelt und in Form eines Zentrums gegründet. Am Donnerstag gab das ausschließlich weibliche PVE-Gründungsteam gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), der Vizepräsidentin der NÖ Ärztekammer, Martina Hasenhündl, und dem Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Niederösterreich, Norbert Fidler, den offiziellen Startschuss. Das Gründungsteam setzt dabei auf Familienmedizin mit Schwerpunkten auf psychischer Gesundheit, Wundmanagement sowie Geriatrie- und Palliativmedizin. „Wir wollen über die reine Grundversorgung hinaus Schwerpunkte anbieten, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Daher ist Psychotherapie in großem Ausmaß geplant. Wir wollen Gesundheitsvor- und Gesundheitsnachsorge, die Begleitung unter anderem von chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten sowie Menschen mit Fatigue-Syndrom, und Case- und Care-Management anbieten. Und: Palliativmedizin wird weiterhin ein wesentlicher Bestandteil bleiben“, erläutert Kisler die Schwerpunktsetzung.

Für Landesrat Eichtinger ein weiterer wichtiger Schritt für die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich. „Ich bin sehr glücklich und stolz über die Initiative einer wohnortnahen Grundversorgung − und das von einem rein weiblichen Team.“

Dass das Gründungsteam rein weiblich ist, nutzte auch Ärztekammer-Vizepräsidentin Hasenhündl, um den weiblichen Wandel in der Medizin aufzuzeigen. Waren es im Jahr 2017 noch 46 Prozent Ärztinnen, sind es aktuell bereits über 50 Prozent. „Den Medizinaufnahmetest haben zuletzt doppelt so viele Frauen wie Männer gemacht. Zwei Drittel der Allgemeinmediziner sind Frauen. Bei den Fachärzten ist das noch umgekehrt“, sagt Hasenhündl. Für sie sei die Option der Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Gesundheitszentrum eine Option für Frauen, eine „Work-Life-Balance“ als Ärztin zu haben.

Damit das auch in Melk gelingt, sucht das neue Führungsteam aber noch weitere Ärzte wie auch Mitarbeiter. „Wir sind noch nicht komplett und wir suchen noch Ärzte bei uns, gerne auch Herren“, schmunzelt Kisler, die künftig ebenfalls eine Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Lillith plant.

50 Stunden pro Woche Ärzteteam im neuen PVE

Ab dem kommenden Jahr soll das neue Gesundheitszentrum von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet haben − insgesamt 50 Stunden pro Woche stehen damit Ärzte zur Verfügung. „Das ist ein Vorteil für Patienten und Ärzte und zusätzlich eine Entlastung für die Spitalsambulanzen“, betont Fidler von der Gesundheitskasse. Um den Anforderungen eines Gesundheitszentrums gerecht zu werden, wird die aktuelle Örtlichkeit in zwei Bereiche unterteilt und umgebaut. „Wir hoffen dabei auf die Hilfe der Stadt“, sagt Kisler.

Finanzielle Hilfe wird es zwar laut Stadtchef Strobl nicht geben, allerdings wird die Stadt abseits davon bestmöglich helfen. „Das zusätzliche Angebot erfüllt uns mit Stolz. Man sieht, was Frauenpower ausmacht und im Miteinander passieren kann“, erläutert Strobl. Von einer „Bereicherung für die Stadt“ spricht Gesundheitsstadträtin Sabine Jansky (SPÖ): „Wir schließen damit eine Lücke für die Versorgung im niederschwelligen Bereich und schaffen ein wichtiges Verbindungsglied.“

