Gemeindearzt von Raxendorf in Pension - jetzt übernimmt seine Tochter

In einer kleinen, sehr familiären Feier wurde der Raxendorfer Allgemeinmediziner Helmut Mittermaier in den Ruhestand verabschiedet. Die Marktgemeinde bedankte sich bei dem geschätzten und beliebten Mediziner und verlieh ihm den Ehrenring in Gold. ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger: „Ein großes Dankeschön für die arbeitsreiche und erfolgreiche Zeit. Ein großartiger Arzt und Seelendoktor verabschiedet sich in den Ruhestand. Tag und Nacht für die Patienten da zu sein, zeichnete Helmut Mittermaier aus. Dafür erhielt er nun den Ehrenring in Gold.“ Mit dem Arzt tritt die „gute Seele“ in der Ordination, seine Gattin Silvia, ebenfalls in den Ruhestand.

Mittermaier kam 1989 nach Raxendorf

Helmut Mittermaier kam im Jahre 1989 als Arzt nach Raxendorf. Zuerst ohne Kassenvertrag, 1992 nahm ihn die Krankenkasse der Bauern unter Vertrag, ein Jahr später gab es dann seitens der Ärztekammer eine Planstelle und 1994 wurde er Gemeindearzt und erhielt den Vertrag mit der damaligen Gebietskrankenkasse. Zur Verabschiedung kamen die Vertreter der Gemeinde, viele Wegbegleiter, Hofrat Franz Rupp, der damals als Berater viele Wege ebnete.

Vorgestellt wurde bei dieser Feier die Nachfolgerin von Helmut Mittermaier. Seine Tochter Verena Aigner-Mittermaier übernimmt ab sofort die Ordination. Unterstützt wird sie von ihrem Gatten Ewald Aigner-Mittermaier und Schwester Sigrid Dallinger. „Mein Team und ich werden uns weiterhin bestens um die Probleme unserer Patientinnen und Patienten kümmern“, sagt die Jungmedizinerin.

Um Terminvereinbarung wird „unbedingt“ gebeten

Aigner-Mittermaier wird die Ordination wie gehabt weiterführen, einzig bei den Öffnungszeiten gibt es kleine Änderungen: Geöffnet ist von Montag bis Freitag jeweils ab 7.30 bis 12 Uhr (ausgenommen Donnerstag), am Mittwoch ist zusätzlich noch von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Wesentliche Neuerung: Es wird unbedingt um telefonische Terminvereinbarung gebeten (02758/7373).

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.