Nach dem Abriss: So geht's mit dem Stadthotel Pöchlarn weiter

Die Nibelungenstadt hat ein Loch. Entstanden ist es per Baggerschaufel: Im August starteten die Abrissarbeiten am alten Rathaus im Gamingerhof, mittlerweile sind das Gebäude und auch die Baumaschinen verschwunden.

„Wenn man vor der leeren Fläche steht, wird einem die Größe so richtig bewusst“, sagt ÖVP-Stadtchefin Barbara Kainz. Laut der Bürgermeisterin geht es im nächsten Schritt des Mega-Projekts rund um das Stadthotel verstärkt an die Bürokratie. Zur Erinnerung: Ende März hat die OK Hotelinvest GmbH unter Geschäftsführer Alois Neubauer das Areal – 2.072 Quadratmeter – gekauft. Geplant ist ein Hotel mit 70 Zimmern, 140 Betten, Drei-Stern-Segment mit Gastronomie-Bereich sowie Seminarräumen (die NÖN berichtete).

„Wer die Baustelle aktuell passiert, könnte das Gefühl bekommen, dass das Projekt stillsteht. Tut es aber nicht, jetzt wird am Schreibtisch gearbeitet“, sagt Kainz mit einem Schmunzeln.

„Es kann da durchaus noch Überraschungen geben“

Bevor die archäologischen Ausgrabungen starten – aufgrund des Standorts geht man schließlich von Römerfunden aus – müssen laut der Bürgermeisterin das Bundesdenkmalamt und die Errichter noch besprechen, wo und wie tief die Fundamente gesetzt werden müssen. „Damit man weiß, wie man die Ausgrabungsarbeiten gestalten muss“, informiert die Bürgermeisterin. Die Kosten für die archäologische Untersuchung muss laut Vereinbarung mit der OK Hotelinvest GmbH noch die Stadt Pöchlarn tragen. Auch Kainz glaubt, dass man Fundstücke aus der Römerzeit zutage bringen wird: „Es kann da durchaus noch Überraschungen geben.“ Verzögerungen aufgrund der Ausgrabungen hingegen seien nicht zu erwarten.

Parallel dazu feilt die OK Hotelinvest GmbH an den Plänen für das Projekt – sowie der Aufstellung der Finanzierung. Bis zum Frühjahr 2024 soll alles auf dem Tisch liegen. „Dann soll intensiv mit dem Bau begonnen werden“, betont Kainz, die vollends hinter dem Stadthotel steht. „Ich freue mich, dass das umgesetzt wird. Dieses Projekt wird uns wirtschaftlich vorantreiben, davon bin ich überzeugt. Wir können damit in Pöchlarn eine große Bandbreite an Hotellerie und Nächtigungsmöglichkeiten anbieten.“