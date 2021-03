Die Segel waren bereits gesetzt, jetzt ist es beschlossene Sache: Gastronomin Hannah Neunteufel ist offiziell an Bord und übernimmt die Stadthallen-Gastronomie. In der gestrigen Gemeinderatssitzung wurde der Mietvertrag zwischen der Pächterin und der Stadtgemeinde beschlossen - allerdings mit Gegenwind der Opposition. Nur die SPÖ und WUY stimmten dem Vertrag zu, vonseiten der ÖVP gab es abermals Kritik an der finanziellen Situation um das Mega-Projekt.

"Es gibt noch Dinge, die aufzuarbeiten sind", stellte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner klar und verwies auf eine weitere Baubeiratssitzung nach Ostern. Dass der Mietvertrag mit Neunteufel beschlossen wurde, sei für Schachner ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: "Mit Hannah haben wir eine Top-Gastronomin an unserer Seite!" Dem pflichtete auch ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer bei. "Das Projekt ist gut und die Gastro wird funktionieren. Es sind aber bei der Projektsteuerung Fehler passiert."

Mehr zu den Bedenken der Opposition, was die Gastronomin plant und wann das Stadthallen-Lokal "Der gute Fang" öffnen soll, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN bzw. im E-Paper.