Der Verschönerungsverein Pöggstall hat die Bevölkerung aufgerufen, trotz aller derzeitigen Widrigkeiten nicht auf den Maibrauch zu verzichten und zu Hause oder auf Plätzen einen Maibaum aufzustellen. Obmann Bernhard Stieger war von der Teilnahme überwältigt: "Mehr als 80 geschmückte Maibäume wurden im Gemeindegebiet aufgestellt.“

Dabei nicht mitgerechnet sind jene Bäume, die – wie es so Brauch ist im südlichen Waldviertel – gestohlen wurden und anderswo Verwendung fanden. Statt traditioneller Maifeiern gab es eben diese heuer im kleinen Rahmen Zuhause. Einzig gefehlt haben in diesem Jahr die Maistriche auf den Straßen, wo so manche Liebschaft junger Menschen angezeigt wird.

Der kleinste Maibaum wurde in Pöggstall mit 21 Zentimetern gesichtet, der größte in Würnsdorf hat schon eine stattliche Höhe von 21 Metern. Das traditionell große Exemplar vor der Kirche darf aber auch dieses Jahr nicht fehlen.