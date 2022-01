Bücherei Loosdorf bekommt neuen Standort

Die Gemeinde wächst und wächst und das ist erfreulich. Doch wenn das Serviceangebot in der Gemeinde nicht mitwächst, treten irgendwann Probleme auf. Seit 1995, als die Bücherei ins Rathaus einzog, ist die Einwohnerzahl von rund 3400 auf 3830 angewachsen und das Rathaus platzt bald aus allen Nähten. Da es auch kein vernünftiges Archiv gibt, wird seit rund drei Jahren nach einem geeigneten Platz für die Bibliothek im Zentrum Ausschau gehalten.

Es wurden vier Liegenschaften in Betracht gezogen und nach einer Evaluierung zweier Favoriten konnte sich der Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung einstimmig für ein Objekt in der Wachaustraße (ehemaliger Alfery) entscheiden. Es wurde beschlossen, mit dem Vermieter in Kontakt zu treten und die Details auszuverhandeln. „Das Wachstum unserer Gemeinde und die immer komplexeren Aufgaben am Gemeindeamt erfordern auch zusätzlichen Platzbedarf, den wir durch die Umsiedelung der Bücherei schaffen können. Ein neuer Standort wurde in den vergangenen Jahren gesucht, nun wurden wir fündig“, berichtet Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ).

40 Prozent der ausgeliehenen Bücher gehen über die Gemeindegrenzen hinaus und bringen somit auch Kunden für die umliegenden Geschäfte. Derzeit verfügt die Bibliothek über 230 m², auf denen sich 11.468 Artikel wie Romane, Sachbücher aller Art, Zeitschriften, Kinderbücher und verschiedenste andere Medien befinden. Die fünf Mitarbeiter, die sich um die gute Sortierung kümmern, werden mit ins neue Gebäude übersiedeln.