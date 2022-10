Kindergarten für Zweijährige: Vorbereitungen im Bezirk Melk laufen

Die Senkung des Kindergartenalters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

In Ybbs gibt es aktuell Pläne für den Bau einer Tagesbetreuungsstätte für Kinder zwischen einem und 2,5 Jahren. „Wir haben die Pläne so ausgerichtet, dass wir auch eine Kindergartengruppe daraus machen könnten“, sagt die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ). Sie betont aber auch, dass bei der Senkung des Kindergartenalters der Bedarf an Kindergartenplätzen steigen wird. „Ein Bedarf, den wir nicht abdecken können“, stellt Schachner klar. Der Termin mit der Kindergarteninspektorin soll klären, in welche Richtung der Ybbser Weg in Zukunft gehen soll. Aktuell sind zwei Gruppen für die Tagesbetreuungsstätte geplant, in Stein gemeißelt ist dies aber nicht.

„Mehr Kinder bedeutet auch, dass mehr Raum zur Verfügung gestellt werden muss.“ Sandra Hörmann Stadträtin Melk

Die drei Kindergärten der Stadt Melk seien laut Stadträtin Sandra Hörmann bereits jetzt gut aufgestellt. „Zwei der drei Kindergärten haben ohnehin schon eine Kleinkindgruppe für die 2,5-Jährigen“, schildert sie. Im Kindergarten I/Stadtpark sei dies aufgrund der Struktur nicht möglich. In den Kindergärten III/Pielach und II/Abt Reginald sind derzeit ebenso Plätze frei, weiß sie. Dennoch ist sich Hörmann der erhöhten Kinderzahl bewusst: „Mehr Kinder bedeutet auch, dass mehr Raum zur Verfügung gestellt werden muss. Inwieweit das auf die Stadt Melk zutrifft, wird in den nächsten Monaten − wie bisher − nach Bedarf entschieden werden“, beschreibt sie. Falls notwendig, soll es auch zu Personalaufstockungen kommen.

„Die Fortführung und Erweiterung der Tagesbetreuungseinrichtungen und der Kleinkindgruppen sind sicher ein Schlüssel, um mit der größeren Anzahl an vor allem jüngeren Kindern umzugehen“, sagt die Stadträtin.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.