Starker Anstieg in einer Woche im Bezirk Melk

Hohe Infektionszahlen, mehr Corona-Patienten im Melker Landesklinikum und die geplante Schutzzone vor dem Spital: das Corona-Update aus dem Bezirk.

Vor einer Woche 695 Corona-Fälle, jetzt 1.192. Die Infektionszahlen im Bezirk klettern ohnehin seit dem Jahreswechsel von Woche zu Woche nach oben – nun vermeldet die Bezirkshauptmannschaft (BH) Melk aber einen sprunghaften Anstieg. Zum Start in die Vorwoche zählte der Bezirk 695 Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Sieben Tage später beläuft sich die Zahl auf 1.192 Infektionen, das entspricht einem Plus von rund 500 aktiven Fällen innerhalb einer Woche.

Auch die Zahl der Personen in Quarantäne ist demnach gestiegen: Waren vor einer Woche noch 1.154 Personen als Verdachtsfälle bzw. Kontaktpersonen behördlich abgesondert, sind es derzeit 2.408 Personen. „Corona-frei“ ist dabei derzeit keine einzige der 40 Gemeinden im Bezirk, wie Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner berichtet: „In allen Gemeinden gibt es positiv getestete Personen. Die Siebentagesinzidenz des Bezirks Melk beträgt aktuell 1.428,2.“

Laut Angaben der BH liegt in allen Gemeinden die Siebentagesinzidenz über 400, in 24 Gemeinden über 1.000 – und in drei Gemeinden davon über 2.000.

13 Corona-Patienten im LKH Melk, zwei davon auf der „Intensiv“. Im Wochenvergleich ist auch die Zahl der Corona-Patienten, die im Landesklinikum Melk behandelt werden, gestiegen. Vor sieben Tagen befanden sich zehn Personen zur Betreuung im Spital, zwei davon auf der Intensivstation.

Die Anzahl der Patienten auf der „Intensiv“ blieb gleich, insgesamt werden aktuell 13 Personen im Melker Spital betreut. Damit ist die Einrichtung in Melk derzeit jene mit der höchsten Auslastung der Corona-Stationen im Mostviertel: neun Patienten im LK Amstetten sowie jeweils zwei in Scheibbs und Waidhofen an der Ybbs. In Mauer werden keine Corona-Patienten behandelt.

Schutzzone vor den Gesundheitseinrichtungen: „Wir begrüßen das.“ In der Vorwoche ließ ÖVP-Innenminister Gerhard Karner Maßnahmen zum Schutz des Gesundheitspersonals anklingen. „Es wurden mehrfach rote Linien überschritten, Gesundheitspersonal bedroht und Menschenleben gefährdet.

Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, das selbstverständlich zu schützen ist. Wo es Rechte gibt, gibt es aber auch Pflichten“, betonte Karner im Zusammenhang damit, Schutzzonen vor Gesundheitseinrichtungen zu errichten. „Wir begrüßen diese Maßnahme“, sagt Martina Schuller, Sprecherin der Landesgesundheitsagentur NÖ. Bis dato sei man im Melker Spital noch nicht auf die Schutzzone angewiesen gewesen – das Aggressionspotenzial sei, wie sie erläutert, seit Beginn der Pandemie gleichbleibend.

