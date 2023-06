Vier neue Einfamilienhäuser für Gerolding

In der Katastralgemeinde entsteht neuer Wohnraum. Die Nachfrage danach im Ort ist Triebfeder für die Errichtung von einer Wohnhausanlage mit vier Einfamilienhäusern.

Derzeit wird noch fleißig gebaut, ab Herbst sollen die Häuser dann aber fertiggestellt sein. Mit der Wohnhausanlage soll überdies auch ein Schritt in Richtung leistbares Wohnen gemacht werden. Denn die Häuser sollen aufgrund der Bauweise erschwinglicher sein. Sie sind in Ortsmitte und in der Nähe der Volksschule gelegen. Familien sollen dadurch von der Lage profitieren können. Alle vier Häuser seien bereits am Markt und auch das Interesse sei schon merklich: „Eines der Häuser wurde bereits verkauft und wird noch im August übergeben. Ein zweites ist geliefert und montiert. Die Fertigstellung aller vier Häuser ist noch in diesem Jahr geplant“, erklärt Christian Kaltenegger von Immacon, die den Bau durchführt.