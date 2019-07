Zum vierten Rock‘n Roll Day lud Veranstalter René Grohs in den Meierhofstadl des Schlosses Leiben.

Die Musik zum passenden Hüftschwung gab es etwa von „ The Ridin Dudes“ und „Berni P. & the Blueboys“. Getanzt wurde, im perfekten Rock‘n Rol-Outfit bis in die Morgenstunden.