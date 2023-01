Werbung

Vorsicht ist geboten: In der Vorwoche vermeldete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), dass in Wien und den Bezirken Gmünd und Melk mehrere Fälle der Vogelgrippe nachgewiesen wurden. Das bestätigt auch die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Melk auf NÖN-Anfrage.

„Es wurde bei mehreren Schwänen die Aviäre Influenza des Subtyps H5N1 (Anm.: siehe unten) nachgewiesen. Bei einigen Schwänen sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen bzw. befinden sich diese noch auf dem Weg ins Untersuchungslabor. Es ist mit weiteren Einsendungen von verendeten Wildvögeln aus dem gesamten Bezirk Melk zu rechnen“, erläutert Bezirkshauptfrau Daniela Obleser.

Elf Betriebe von Stallpflicht betroffen

Aktuell wurden die Schwäne lokal eingeschränkt entlang des Altarms der Donau in Emmersdorf und Leiben aufgefunden. Beide Gemeinden seien bereits jetzt als „Gebiete mit erhöhtem Geflügelpestrisiko“ ausgewiesen, in der besondere Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter gelten. „Von der Stallpflicht für Geflügelhaltungsbetriebe mit mehr als 50 Stück Geflügel sind laut Abfrage in der VIS-Datenbank in den ausgewiesenen Risikogebieten elf Betriebe im Bezirk Melk betroffen“, informiert Obleser. Wesentlich sei, so die Bezirkshauptfrau, dass im Bezirk bis dato in keinem landwirtschaftlichen oder privaten Geflügelbestand das Virus nachgewiesen wurde. Wichtig: Wer einen verendeten Wildvogel sichtet, wird ersucht, dies unbedingt der Veterinärabteilung der BH Melk zu melden.

Die Aviäre Influenza (Geflügelpest, Vogelgrippe) ist laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine „akute, hochansteckende, fieberhaft verlaufende Viruserkrankung der Vögel“.

Bei den im Bezirk Melk (sowie Wien und Bezirk Gmünd) festgestellten Fällen handle es sich um den Subtyp H5N1, der bei Vögeln stark krankmachend ist. Aktuell seien laut AGES in Europa keine Erkrankungen nach Infektionen bei Menschen nachgewiesen. Laut dem Robert-Koch-Institut müssen „Menschen vermutlich sehr große Virusmengen aufnehmen, um sich zu infizieren.“

