Als erster Gemeinderat befasste sich die Bezirkshauptstadt mit der zwischen den Gemeinden Melk, Loosdorf, Schollach, Pöchlarn, Golling, Krummnußbaum, Ybbs und Blindenmarkt ausgehandelten Resolution gegen die Lärmbelästigung auf der Westbahn-Bestandsstrecke.

Wie die NÖN bereits exklusiv verkündete, geht es den Gemeinden konkret um drei Punkte: die Reduzierung der Frequenz auf der alten Strecke, schalltechnische Verbesserung (etwa Lärmschutzwände) und den Umstieg auf leisere Güterzüge. „Wir führen seit Jahren Gespräche mit den ÖBB. Die Lärmbelästigung ist unzumutbar“, meint VP-Stadtchef Patrick Strobl. Er kritisiert, dass Lärmwerte bis zu 109 Dezibel vor allem von „alten Zügen aus dem Ostblock“ erreicht werden: „130 Züge auf der alten Strecke sind einfach zu viel.“

In einem Schreiben der ÖBB an die Stadtgemeinde – welches auch der NÖN vorliegt – versprechen die ÖBB eine Reduzierung der Güterzüge in der Zeit von 22 Uhr bis sechs Uhr von 35 auf 22 Güterzüge. „Eine deutliche Differenz zu unseren Ergebnissen“, betont Strobl.

Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer pflichtet ihm bei und verweist auf eigene Messungen: „Ich habe eine Woche gemessen und rund 1.000 Zugbewegungen registriert. Nur ein Drittel davon geht auf das Konto von Regionalzügen.“ Er zeigt sich auch skeptisch, ob es tatsächlich Verbesserungen geben wird: „Ich höre die Botschaft, aber der Glaube fehlt mir.“

Verwundert über die Zählweise von nur 35 Güterzügen ist auch Gemeinderat Michael Preinreich (SP): „Alleine in der Nacht fahren deutlich mehr als 35 Güterzüge. Auf der Neubaustrecke fährt zu dieser Zeit dafür keiner.“