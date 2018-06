Zwei Mal tourten Bulgaren durch Österreich und machten bei Einbruchsserien fette Beute. Bei 23 Coups richteten sie einen Schaden von rund 170.000 Euro an. Am Landesgericht in St. Pölten fasst der Bandenchef bereits Gefängnis aus, nun sitzen drei Komplizen vor einem Schöffensenat.

Im November 2017 suchte die Bande hierzulande binnen fünf Tagen Firmen heim, ließ mitgehen, was nicht niet- und nagelfest war. Beim ÖAMTC in Melk sackte sie 18.500 Euro Bares und Werkzeug ein. Vor Gericht sind die drei Männer nur teilweise geständig.

Männer sind nur teilweise geständig

Nur Chauffeurdienste will der 52-jährige Angeklagte geleistet haben. „Ich sollte sechs Männer nach Österreich zum Arbeiten am Bau bringen. Dafür hat man mir 600 Euro geboten“, sagt er und will mit Kriminellen nichts am Hut haben. Dass die Männer die Grenze zu Österreich zu Fuß passierten, während er alleine weiterfuhr, sei ihm „nicht merkwürdig vorgekommen“.

Glauben will der vorsitzende Richter davon kein Wort. „Warum sollte man das auch nicht machen? So ein Spaziergang über die Grenze ist ja auch etwas Nettes, wenn das Wetter passt. Und in der Nacht haben Sie dann sicher die Männer zum Arbeiten auf die Baustellen gebracht und nach einer Stunde sind die mit 96 Handschuhen zurückgekommen!“, sagt er.

Die mitangeklagten Brüder (20, 22) geben alles zu. Sie seien gezwungen worden. „Wir wurden geschlagen“, sagen sie.

Für die Brüder setzt es zweieinhalb Jahre sowie 33 Monate Gefängnis, für den Chauffeur 15 Haft. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.