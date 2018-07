Der Rallye-Tross ist längst wieder abgezogen und die Spuren der Gruppe B – Rallye-Legenden – sind beseitigt. Die Welle der Empörung unter der Bevölkerung hält aber über eine Woche nach dem Ende des Rallye-Events weiter an.

Eingang fand die Rallye auch in der Sondergemeinderatssitzung zur Wahl des neuen Bürgermeisters. Bereits in der letzten NÖN hatte Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer klare Worte von Neo-Stadtchef Patrick Strobl verlangt. „Wir werden dahinter sein, dass eine Veranstaltung in dieser Form nicht mehr stattfinden wird. Über diese Veranstaltung sind auch nicht alle in der ÖVP glücklich“, will Weiderbauer eine neuerliche Austragung verhindern. Dabei richtet Weiderbauer auch einen Appell an Strobl, sich für ein Ende dieses Events durch die Melker Altstadt einzusetzen: „Wenn sie im Schritttempo fahren, soll es sein, aber bitte auch nicht im Hochsommer, wo die Stadt voller Touristen ist.“

Zurückhaltend gab sich in der Sitzung Strobl auf die Äußerungen der Grünen. „Wir haben zu einer Nachbesprechung eingeladen. Wir wollen dies einmal abwarten und ich muss mir selbst erst ein Bild machen.“ Eine Aussage, die Weiderbauer nicht zufriedenstellt. „Strobl war bis jetzt Stadtrat, er kann sich ruhig auch kritisch äußern“, so der Grünen-Stadtrat.

Feuerwehr-Kommandant zerstreut Gerüchte

In der Bezirkshauptmannschaft Melk gab es bereits letzte Woche eine Nachbesprechung mit allen Beteiligten. Auf Nachfrage betonte Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner, dass alle veranstaltungs- und straßenbehördlichen Bescheide von der NÖ Landesregierung bewilligt wurden. „Bisher sind uns keine Anzeigen oder Wahrnehmungen übermittelt worden, dass durch den Veranstalter die vorgeschriebenen Sicherheitsauflagen nicht eingehalten wurden“, erklärt Haselsteiner. Nachsatz Haselsteiner: „Das Zusammenwirken der Einsatzorganisationen hat grundsätzlich gut funktioniert.“

Von Feuerwehrseite wurden der NÖN auch Gerüchte zugetragen, dass es – im Notfall – gravierende Probleme aufgrund des Pöverdinger Kellergassenfestes gegeben hätte. Dem widerspricht allerdings der Melker FF-Kommandant Thomas Reiter: „Wir haben bereits in den Besprechungen im Jänner immer das Kellergassenfest mitkalkuliert. Im Notfall hätten wir von drei Seiten zufahren können. Mich ärgert, wenn hier jemand Unwahrheiten verbreitet.“

Indes wurde auch bekannt, dass es nicht nur in der Bezirkshauptstadt Probleme mit dem Rallye-Event gab. Wie die NÖN in Erfahrung bringen konnte, führte die Polizei zwischen den Streckenabschnitten an beiden Tagen stundenweise Radarkontrollen durch. Insgesamt blitzte es 532 mal. Die hohe Anzahl der Raser, davon waren aber nicht nur Rallye-Autos betroffen, überraschte aber auch Kriminaldienstreferent Herbert Oberklammer: „In Aggsbach fuhren 142 zu schnell, in Weitenegg waren es sogar 390.“ Trauriger Rekord: Ein Lenker fuhr mit 112 km/h ins Radar. Erlaubt sind im Ortsgebiet bekannterweise 50 km/h.