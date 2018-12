Mit einem Smartphone, WhatsApp und einer „Vorliebe fürs Internetsurfen“ ist eine 75-jährige Melkerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wohl eher die Ausnahme als die Regel der Generation 60 plus. Vieles erledigt sie online, manches lieber auf die altmodische Art.

Den neuen Fahrplan der ÖBB etwa – den wollte sie sich druckfrisch Anfang Dezember vom Bahnhof Melk holen. Allerdings suchte sie ihn dort vergeblich: Der neue Plan lag nirgends auf, der Schalter war nicht mehr besetzt und beim Kassenautomaten standen ein Dutzend Leute Schlange. Also musste sie extra nach St. Pölten fahren. „Das geht doch nicht. Viele ältere Menschen können sich nicht schnell am Handy schlaumachen oder nur für den Fahrplan wohin fahren“, ärgert sich die Pensionistin.

Für die 75-Jährige ist klar: Die ÖBB haben ein Altersproblem. „Allein schon, wenn ich an die Ticketautomaten denke“, erzählt sie von einer Freundin, die sich das Bahnfahren mittlerweile gar nicht mehr zutraut. Digitale Anzeigen, der Ticketautomat, aktuelle Informationen sind teilweise nur auf der Homepage auffindbar– das überfordert. Als überzeugte Pendlerin findet sie das schade: „Der Zug ist ein optimales und sicheres Verkehrsmittel für ältere Leute. Es scheitert aber daran, dass keine Rücksicht genommen wird.“

Senioren sind eine schwierige Zielgruppe

Die 75-Jährige ist nicht die Erste, die die ÖBB mit dieser Problematik konfrontiert. „Wir versuchen laufend, zu optimieren“, betont ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Um Berührungsängste beim Ticketautomaten einzudämmen, stehen etwa Telefonnummern auf den Geräten. Ein Betreuer kann dann aus der Ferne den Automaten für die Kunden bedienen. Sogenannte Senior-Mobil-Berater gibt es auch: Ehrenamtliche, die das System Bahn erklären. Mit eigenen Tarifen will man die Generation 60 plus auf Schiene bringen. Keine leichte Aufgabe. Vor allem, weil all diese Dinge zum Teil nur auf der Homepage zu finden sind. „Um diese Zielgruppe zu erreichen, haben wir nicht nur das Internet, sondern sind auch mit Pensionistenverbänden in Kontakt. Es ist schwierig, aber das Feedback ist gut“, argumentiert Seif.