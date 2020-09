Mit der Flüchtlingswelle wurde Ali Baqeri nach Melk gespült. „Ich komme ursprünglich aus Afghanistan“, berichtet der 39-Jährige. Heute lebt er gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern in einer Mietwohnung in Melk. „Meine Familie und ich haben uns hier wohlgefühlt. Deshalb sind wir geblieben, haben uns hier etwas aufgebaut“, erzählt Baqeri. Leicht war das nicht. Als er vor in Österreich ankam, konnte er kein Wort Deutsch. Und hatte Angst um sein Leben.

Baqeri war politischer Berater eines hochrangigen afghanischen Politikers, zudem Universitätsprofessor an der Kunstfakultät in der afghanischen Hauptstadt Kabul und noch dazu ausgebildeter Notfallsanitäter. „Die politische Situation in Afghanistan war schwierig“, erinnert er sich zurück. „Wir mussten flüchten, wir waren in Lebensgefahr.“

Der positive Asylbescheid war dabei nur der Anfang. „Es war sehr schwer, keine Frage. Wir sind froh und dankbar , dass wir den Neubeginn geschafft haben“, blickt der Wahl-Melker zurück. Um die Sprachbarrieren zu überwinden, saß Baqeri stundenlang über den Deutschbüchern. „Ich habe alles privat gelernt.“

Heute ist der gebürtige Afghane nicht nur ein Bürger der Bezirkshauptstadt – er ist auch Unternehmer. Vor einem Jahr machte er sich selbstständig. Er gestaltet mithilfe von Leichtbeton Skulpturen, Sitzgelegenheiten, ganze Häuser. „Es läuft gut, aber die Coronakrise war zuletzt auch für mich eine Herausforderung“, betont er gegenüber der NÖN.