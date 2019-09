„Der Wärter stand hinter mir, ich hörte einen Pistolenschuss und dann spürte ich nur etwas Warmes meinen Oberschenkel hinunterrinnen – mein Blut.“ Unter dem Gummiförderband hatte sich der 14-jährige Andrew Sternberg versteckt.

In einem dunklen Stollen in Roggendorf bei Loosdorf, wo ein Teil der Häftlinge des Konzentrationslagers Melk in den Berg hineingraben musste. Um 2.30 Uhr morgens wurde er entdeckt. „Die Kugel streifte nur meine Haut. Ich weiß bis heute nicht, ob der Wärter mich töten oder nur einschüchtern wollte.“

Ob ein Versehen oder nicht – Sternberg überlebte. Anders als rund 5.000 der insgesamt über 14.000 Häftlinge, die zwischen April 1944 und April 1945 im KZ Melk ihr Leben ließen. Warum es Sternberg schaffte? „Ich weiß es nicht. Aber ich will der Welt von meinen Erfahrungen berichten“, sagt Sternberg. „Ich möchte ein Botschafter sein.“

„Wenn ich nach Melk komme, sehe ich in der Stadt zwei Seiten: die Schönheit und den Tod.“ Andrew Sternberg, Überlebender des KZ Melk

Auftrieb zwischen der stundenlangen harten Arbeit, für die man mit einer Tagesration von 144 Gramm Brot, acht bis zehn Gramm Margarine und Dörrgemüse auskommen musste, gab ihm eine Situation an einem kalten Februartag. Sternberg saß im Zug, der zu den Stollen führte. Zusammen mit einem Freund hatte er drei Zigaretten gesammelt, er berührte den mit einem Sturmgewehr ausgestatteten Wärter am Mantel, um ihm die Zigaretten in der Hoffnung auf Essbares zu geben.

„Er gab mir nichts! Ich war sehr enttäuscht. Es war die Nachmittagsschicht und um ein Uhr Früh hörte ich im Zug zurück auf einmal: ‚Kinder!‘ Er gab uns kein Brot, aber etwas Rinde. Dabei hätte er mich töten können – wir durften die Wachen nicht berühren. Und dadurch glaubte ich wieder daran: Dass noch immer Menschlichkeit existiert.“

Ein ähnlich positives Erlebnis hatte Sternberg an einem der freien Sonntage – einmal pro Monat war ein Sonntag arbeitsfrei. „Da haben uns einige Einwohner von Melk Wiener Schnitzel geschickt – das war wie Gold“, konnte es Sternberg kaum fassen.

"Wir wurden immer nur mit sehr schlimmen Wörtern angesprochen"

Ein Lichtblick inmitten der Gräueltaten war schließlich Josef Sora, Arzt der Luftwaffe. „Wir wurden immer nur mit sehr schlimmen Wörtern angesprochen. Doktor Josef Sora nannte uns dagegen ‚Gentlemen‘“, erzählt Sternberg. Mit Sora, nach dem der Platz neben der Melker Stadtpfarrkirche benannt ist, verband ihn nach der Befreiung eine langjährige Freundschaft.

Befreit wurde Sternberg 1945 im KZ-Außenlager Ebensee, später emigrierte er in die USA. 1972 kam er zum ersten Mal zurück nach Melk. Wohin ging er als Erstes? „Ich bin zum Bahnhof gegangen, wo die Rampe war, über die wir in die Züge zu den Stollen gebracht wurden. Die erste Bitte an meine Frau war, dass ich von dieser auf die andere Seite der Gleise gehen möchte. ‚Was suchst du?‘, fragte sie. Ich sagte: ‚Ich war nie auf der anderen Seite, als ich ein Häftling war.‘ Und ich wollte wissen, wie lange es dauert, um auf die andere Seite zu kommen. Weniger als eine Minute! Ich sagte zu meiner Frau: ‚Es ist unglaublich – man ist weniger als eine Minute davon entfernt, ein freier Mensch zu sein.‘“

Mittlerweile kommt Sternberg seit 30 Jahren zumindest einmal pro Jahr nach Melk. Am vergangenen Sonntag besuchte er das „12-h-Konzert“ des Melk Memorial (mehr auf Seite 15). „Das Konzert sollte unvergesslich sein“, hebt Sternberg die Bedeutung der Gedenkveranstaltung hervor. Und was treibt ihn an, jährlich wieder an jenen Ort zurückzukommen, an dem er fast ermordet worden wäre? Sternberg: „Das ist mein Friedhof.“