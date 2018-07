Zwei Tage dröhnten über der Bezirkshauptstadt Motorengeräusche. Grund dafür war die erstmalige Austragung des Gruppe B Rallyelegenden - Events, welches tausende Zuschauer anlockte. Während VP-Tourismus-Stadtrat Peter Rath von einer fantastischen Werbung für die Bezirkshauptstadt spricht und hofft, den Event auch im kommenden Jahr für die Stadt zu gewinnen, wird auf Facebook und in der Stadtpolitik heftig diskutiert. Wie hitzig die Diskussion auch auf Facebook geführt wurde, zeigt die Entgleisung von JVP-Melk Vorsitzenden Benjamin Steyrer er beschimpfte Bürger, die das Event kritisierten als „Idioten“, wenige Stunden später entschuldigte er sich für die Äußerung und löschte das Posting (der Screenshot liegt der NÖN vor).

Anrainer beklagen sich zudem über zu wenig Information über Straßensperren vonseiten der Stadtgemeinde und zu wenig Sicherheitsvorkehrungen. „Ich konnte den ganzen Tag mein Haus nicht verlassen, da auch die Gehsteige gesperrt waren“, beklagt sich eine Melkerin in der NÖN-Redaktion. Kritik gibt es auch von den Melker Grünen, die ebenfalls von mangelnder Sicherheit und Information sprechen „Trotz aller Absperrungen bestand große Gefahr. Wir sind absolut gegen die Fortsetzung des Events und erwarten uns vom neuen Bürgermeister eine klare Absage“, so Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer. Gefahren, die durchaus bestanden haben, wie ein Video, welches der NÖN zur Verfügung gestellt wurde, beweist. Dabei verlor ein Rallye-Fahrer in der Abt-Karl Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Wenn dort kein Baum steht, werden die Zuschauer verletzt. Die Sicherheitsmaßnahmen waren zu wenig. Am Hauptplatz wurden immerhin Betonwände aufgestellt“, ärgert sich SP-Stadtrat Jürgen Eder. Grüne und SPÖ sind mit ihrer Kritik nicht alleine, bereits am Sonntag wurde eine Online-Petition gegen weitere Autorennen in der Melker Innenstadt initiiert.

Mehr zum Thema sowie weitere Stellungnahmen aus der Bezirkshauptstadt lesen Sie in der nächsten Melker NÖN.