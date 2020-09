Bereits im Frühjahr wollten die Verantwortlichen der Melker Hypo ein neues Projekt zur Neugestaltung der Filiale in der Prandtauer-Straße präsentieren. Zwar erst vor einem Jahr renoviert, sollte das Gebäude abgerissen und am gleichen Standort neu errichtet werden. Zusätzlich wollten die Verantwortlichen auch Wohnungen und einen Tiefgaragen-Platz schaffen.

Im Dezember bestätigte Hypo-Projektentwicklerin Christina Al-Kiswini, dass derzeit an einem Projekt gearbeitet werde, man wolle allerdings noch keine Details verraten. Nur so viel: Die Hypo wolle die Filiale nicht schließen, sondern optisch aufwerten.

Mehr als ein halbes Jahr samt Covid-19-Pandemie später befindet man sich bei der Hypo nach wie vor in der Projektierungsphase. Gemeinsam mit der Stadt wolle man, so Heidemarie Strummer vom Hypo-Marketing, eine optimierte Lösung für diesen prominenten Standort erarbeiten. Sie betont dabei auch, dass es nicht nur um eine nachhaltige und zukunftsorientierte Nutzung des Neubaus gehe, sondern es auch ein wichtiges Anliegen ist, einen Beitrag für das Stadtplanungsprojekt „Boulevard“ zu leisten. „Wenn hier im Einvernehmen aller Beteiligten eine gute Lösung gefunden wurde, wird diese jedenfalls zügig umgesetzt werden“, erklärt Strummer. Für die Hypo sei hier aber die Qualität des Ergebnisses entscheidend und nicht, wann genau gestartet wird.

Die Verzögerung dürfte laut NÖN-Informationen aber auf Diskussionen zwischen Hypo und Stadtgemeinde wegen des Bebauungsplanes zurückzuführen sein. So gibt es Unklarheiten bei Bauhöhe und -fläche. Indirekt bestätigt das auch VP-Stadtrat Peter Rath: „Es gibt ein Ansuchen bezüglich Anpassung des Bebauungsplans. Das Projekt ist wertvoll für die Stadtgemeinde, wir sind aber derzeit noch nicht dort, wo wir alle glücklich sind.“ Aktuell sind in die Planung, in der auch das Projekt „Boulevard“ betroffen ist, vier Player involviert.

Einer davon ist auch die Familie Fürst, die gegenüberliegend am Areal der Tischlerei ebenso ein Projekt plant. Zwischen Hypo, Stadtgemeinde Melk und der Familie Fürst soll es aber einen Konflikt über die Bauhöhe gegeben haben. Dieser Konflikt ist dem Vernehmen nach seit vergangener Woche beigelegt, ein Beschluss soll in der Oktober-Gemeinderatssitzung erfolgen. Das bestätigt auch Strobl, er möchte sich aber nicht im Detail zu einem weiteren Zukunftsprojekt in der Stadt äußern und verweist auf eine Pressekonferenz im September. Von der NÖN befragt, welches „Zukunftsprojekt“ die Familie Fürst plane, gibt sich Martina Fürst zurückhaltend: „Das ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Das Projekt befindet sich noch in den Kinderschuhen.“

Wie die NÖN in Erfahrung brachte, soll dabei aber auch das Land Niederösterreich involviert sein und auch eine Weiterentwicklung des Kulturstandorts Tischlerei erfolgen. Angesprochen auf etwaige Veränderungen in der Melker Tischlerei, gibt sich auch Wachau-Kultur-Melk-Geschäftsführerin Wiebke Leithner zugeknöpft: „Ich kann nur sagen, dass wir uns derzeit im Gespräch mit der Stadtgemeinde Melk und der Familie Fürst befinden.“