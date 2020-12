Der Donnerstag der Vorwoche war kein Glückstag für eine 50-jährige Klein-Pöchlarnerin. Am späten Nachmittag war sie mit dem Auto auf der Melker Abt-Karl-Straße unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Sie und der Lenker, ein 31-Jähriger, hielten an, aktivierten die Warnblickanlage und stiegen aus, um den Schaden an den beiden Außenspiegeln zu begutachten.

Die 50-Jährige stand dafür direkt neben der Fahrertür ihres Wagens, laut Polizeibericht "mittig zwischen den beiden Fahrstreifen". Ein Streifenwagen fuhr zufällig an den Beiden vorbei und hielt an, um dabei zu helfen, den Sachverhalt abzukären. Zu dieser Zeit passierte ein 75-Jähriger ebenso die Unfallstelle, wobei er die Klein-Pöchlarnerin auf der Straße zu spät bemerkte.

Alko-Test verlief bei 75-jährigen Lenker positiv

Im Vorbeifahren streifte er die 50-Jährige mit dem linken Außenspiegel. Vor Ort gab die Frau mehrmals an, nicht verletzt worden zu sein. Um den Sachverhalt abseits der Straße zu erheben, fuhren die Unfallbeteiligten samt Exekutivbeamten zu einem Parkplatz in der Nähe. Die 50-Jährige, der 31-Jährige und der 75-Jährige unterzogen sich einem Alko-Test - bei Letzterem verlief er positiv (0,29 mg/l AAG). Und das zieht Folgen für den Pkw-Lenker mit sich.

Anzeige gegen fahrlässiger Körperverletzung folgte

Aufgrund der Aloholisierung und der Verletzung der Frau wurde der Unfall polizeilich aufgenommen, eine Weiterfahrt des 75-Jährigen untersagt. Einen Tag nach der Kollision meldete sich zudem die Klein-Pöchlarnerin: Eine ärztliche Untersuchung im Melker Landesklinikum brachte zutage, dass die Frau aufgrund des Unfalls einen Rippenbruch erlitt. Es setzte eine Anzeige betreffend fahrlässiger Körperverletzung, weitere Erhebungen folgen.