Der historischen Einigung mit dem Stift Melk ist es zu verdanken, dass sich die Stadtgemeinde Gedanken über eine Siedlungserweiterung im Bereich der Südspange machen darf. Wie in der Vereinbarung zwischen Stift und Stadt fixiert, stehen der Stadtgemeinde in den nächsten Jahren mehr als 350.000 m an Baufläche für Wohnbauten sowie 744.000 m als Betriebsgebiet zur Verfügung.

Um mögliche Projekte voranzutreiben, fanden zuletzt Gespräche zwischen Abt Georg Wilfinger und VP-Bürgermeister Patrick Strobl statt. Das Ziel lautet, mit der ersten Bebauung im Bereich des neuen Kasernen-Areals bereits 2019 zu beginnen.

Junges Wohnen oder Einfamilienhäuser

„Im Detail müssen wir uns noch mit unserem Raumplaner anschauen, welche Bauformen möglich sind. Wunsch ist auch ein Projekt für Junges und Betreubares Wohnen“, betont das Stadtoberhaupt. Eine andere Idee ist auch die Installierung von Baurechtsgründen für Einfamilienhäuser. Bis Ende Oktober ist auch die Fertigstellung eines neuen Lärmkatasters für den Bereich Südspange geplant. „Wir müssen schauen, welche Lärmmaßnahmen in diesem Entwicklungsgebiet notwendig sind“, erklärt Strobl.

Vermarktung erfolgt mit Hilfe vom Stift Melk

Parallel zur Entwicklung des Wohngebiets läuft auch die Suche nach interessierten Betrieben für die neuen Flächen. Auch hier möchte Strobl mit dem Stift Hand in Hand gehen: „Es ist vereinbart, dass wir die Vermarktung gemeinsam übernehmen. Ich bin zuversichtlich, dass sich genügend Betriebe melden werden.“