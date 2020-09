„Guten Abend, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Aus einer Liste haben wir erfahren, dass Sie als Nächster an der Reihe sind.“ Derartige Sätze bekamen in den vergangenen Wochen mehr als 30 – vorwiegend – ältere Personen aus dem Bezirk per Telefon zu hören. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus dem Bezirk Melk aus, die vor Einbrüchen in der Nachbarschaft warnten. In einem nächsten Schritt baten die Täter auch an, die Wertgegenstände abzuholen und für die Zeit der möglichen Einbrüche einstweilen sicher auf der Polizeistation zu verwahren. Bisher fiel keines der vermeintlichen Opfer auf die Masche hinein, der Melker Chefinspektor Herbert Oberklammer schlägt aber dennoch Alarm und will die Bevölkerung warnen. Zudem habe es in Wien bereits mehrere Fälle gegeben, wo der Trick funktioniert hat. „Wenn jemand einen derartigen Anruf erhält, bitte sofort auflegen und die richtige Polizei verständigen“, warnt Oberklammer.

Besonders dreist: Die Täter rufen dabei – mit gestohlenen Simkarten eines österreichischen Mobilfunkanbieters – aus Asien an und fälschen auch die Telefonnummer, sodass die Opfer tatsächlich die Telefonnummer der Bezirkspolizei Melk ( 059133 3130-305) sehen. Die Täter sprechen meist hochdeutsch und geben sich als Kriminalpolizisten aus. „Bitte seien Sie vorsichtig. Die Täter nützen die Vertrauensstellung der Polizei aus“, mahnt Oberklammer.