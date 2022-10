Bezirkshauptmann Haselsteiner: „Mit Puls der Zeit mitleben müssen“

Mit 1. Oktober ging der langjährige Melker Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner in Pension. Mit der NÖN blickte er auf knapp 40 Jahre im Verwaltungsdienst zurück. Seine Nachfolgerin wird Daniela Obleser.

NÖN: Sie begannen ihre Karriere in Gänserndorf, waren dann in Zwettl, in Wien-Umgebung und in Korneuburg. Am Ende jetzt in Melk. Welche Unterschiede in Niederösterreich haben Sie wahrgenommen?

Haselsteiner: Jeder Bezirk hat seine charakteristischen Eigenheiten. In der Umgebung von Wien gibt es natürlich eine andere Mentalität und andere Herausforderungen. Da viele Menschen aus Wien in den Speckgürtel übersiedeln, kennen diese oftmals die Gepflogenheiten in ländlichen Gemeinschaften nicht. Das beginnt schon dabei, dass viele nicht wissen, dass die Feuerwehr freiwillig ist. Je ländlicher ein Bezirk ist, desto gewachsenere Strukturen gibt es.

Sie waren knapp zwölf Jahre in Korneuburg und haben dort das Jahrhundert-Hochwasser 2002 gemanagt. Was macht ein derartiges Naturereignis mit einem selbst?

Haselsteiner: Es gibt natürlich Alarmpläne, wo die Abläufe vermerkt sind. Bei einem Hochwasser, vor allem bei der Donau, hat man gewisse Vorlaufzeiten und man kann sich, anders als bei einem Starkregenereignis wie zuletzt in Aggsbach-Dorf, vorbereiten. Natürlich steht man unter Spannung und man ist froh, wenn es keinen Personenschaden gibt. Ich bin aber dankbar, dass in all meinen Jahren die Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen und Gemeinden immer sehr gut funktioniert hat.

Sie leben jetzt in Melk, sind gebürtiger Waidhofner. Sind Sie immer mit Ihrer Stelle mitgezogen?

Haselsteiner: In Gänserndorf hatte ich noch meine Wohnung in Wien vom Studium, hier bin ich gependelt. Danach bin ich immer mit der Familie, zeitverzögert, übersiedelt. In Melk war aber dann die Absicht, eine Pensionsbleibe zu suchen. So sind unsere Wurzeln in Melk so gelegt, dass wir auch bleiben.

Die Coronapandemie war wohl Ihre größte berufliche Herausforderung, oder täusche ich mich hiermit?

Haselsteiner: Auf Dauer gesehen, war es das sicherlich. Im Gegensatz zu Hochwasserereignissen, die nach einer gewissen Zeit wieder vorbei sind, ist bei der Pandemie die Dauer ja nicht abschätzbar. Corona bedeutete ja auch eine massive Veränderung der Arbeitsweise und die Durchführung von Vorgaben, die sich oftmals über Nacht oder das Wochenende änderten.

Die Bezirkshauptmannschaft wurde oft kritisiert, keine Details zu Coronafällen, etwa bei größeren Firmen oder Schulen, gemacht zu haben. Warum war man so streng?

Haselsteiner: Im Rückblick lässt es sich leichter erklären. Im Frühjahr 2020 war Corona noch ein Virus, mit dem die Menschen nichts anfangen konnten und Angst davor hatten. Es hat Situationen gegeben, wo in Gemeinden der erste Fall aufgetreten ist und Mitbürger einen Sündenbock gesucht haben. Das Ziel war, die Betroffenen zu schützen und sie nicht an den Pranger zu stellen. Inzwischen hat es sich ja sofern geändert, dass die Leute von selbst erzählen, wenn sie Corona haben und Gott sei Dank geniert sich keiner mehr dafür.

Durch Corona war ein Mehraufwand auf der Behörde, dann kam die Welle an Reisepässen. Wie sieht es aktuell mit der Auslastung der Mitarbeiter aus?

Haselsteiner: Mit meinen Mitarbeitern habe ich viele Herausforderungen gemeinsam gemeistert. Ohne sie wäre vieles nicht gegangen, dafür bin ich auch dankbar. Zu Beginn der Pandemie sind Leistungen reduziert worden. Durch die Lockerungen stieg die Nachfrage nach Reisepässen. Gott sei Dank waren meine Mitarbeiter hier sehr flexibel.

Die vergangenen Krisen führten zu Verschwörungstheorien, diese wiederum führen auch zu einem Vertrauensverlust in die Behörden und Institutionen. Wie haben Sie das im privaten und beruflichen Umfeld erlebt?

Haselsteiner: Man hat durchaus einen verstärkten Erklärungsbedarf gehabt, warum etwas notwendig ist, warum etwas passiert und passieren muss. Natürlich hat man gesehen, dass Erklärungsversuche bei manchen Menschen auf taube Ohren gestoßen sind. Insoweit hat sich anhand dieses einen Themas eine Polarisierung ergeben.

Sie sagten, dass man im Rückblick vieles anders sehe. Waren alle Maßnahmen richtig?

Haselsteiner: Unsere Aufgabe war es, die Vorgaben so umzusetzen, dass die Bevölkerung mitkann. Natürlich haben sich die Instrumente und das Virus geändert. Damals war die Gefahrenlage anders als jetzt.

Als Behörde ist man oft der Buhmann. Haben Sie jetzt ein besonders dickes Fell?

Haselsteiner: Wir können als Behörde nur versuchen, das menschliche Zusammenleben aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zu gestalten. Als Verantwortlicher einer Behörde darf man aber nicht zimperlich sein.

Sie waren fast vier Jahrzehnte im Landesdienst. Wie hat sich die Behörde verändert?

Haselsteiner: Die Arbeitsweise von 1984 mit heute kann man nicht mehr vergleichen. Damals war Pauspapier ein Mittel der Vervielfältigung und Handys und Computer noch in weiter Ferne. Heute druckt man einen Knopf und hat es im Bruchteil einer Sekunde erledigt. Wenn ich einem jungen Menschen erzähle, wie wir damals gearbeitet haben, glaubt der, wir reden vom Mittelalter.

Sie haben mit einem historischen Ereignis, nämlich die Besetzung der Hainburger Au, ihre Berufslaufbahn begonnen und beenden es mit einem historischen. Ihr Resümee?

Haselsteiner: Dieser Spannungsbogen zeigt nicht nur, wie lange man in der Verwaltung gearbeitet hat, sondern auch, dass man bei vielen gesellschaftlichen Entwicklungen auch seinen Anteil hat. Das hat im Rückblick die Tätigkeit ja auch spannend gemacht. Ich habe mit dem Puls der Zeit mitleben müssen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.