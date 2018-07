Bereits vergangene Woche berichtete die NÖN als erstes Medium über neuerliche Probleme beim Bau der neuen Brücke über den Donau-Altarm. Wie berichtet hakt es aktuell an drei Zusatzabsätzen in der Vereinbarung zwischen der Stadtgemeinde Melk und dem Stift Melk. In einem bei der Stadtgemeinde eingelangten Schreiben vom 14. Juni erinnern die Stifts-Verantwortlichen nämlich nochmals daran, dass bereits bei der Wasserrechtsverhandlung am 15. Jänner festgehalten wurde, „dass eine Benützung der Brücke samt Zufahrt für die Bedürfnisse des Stiftes Melk auf Dauer unentgeltlich gewährt werden muss.“ Im Stifts-Schreiben vom Juni wurden laut der Stadtgemeinde aber drei weitere Absätze ergänzt, die davor kein Bestandteil des Schreibens waren.

So sieht es das Stift in Ermangelung einer bis dato vorliegenden Tauschurkunde „als vereinbart und seitens der Gemeinde verbindlich zugestimmt an, dass eine Benützung der Brücke für alle [...] Bedürfnisse des Stiftes Melk unentgeltlich erfolgt.“ Zudem muss eine Zufahrt über die neue „Straßenanlage [...] für Besucher und Touristen, die als Schiffsgäste das Stift besuchen und über die Brücke fahren, immerwährend ohne Kosten und sonstige Belastungen möglich sein“. In einem letzten Absatz heißt es zudem, dass, sobald die Stadtgemeinde Arbeiten zum Projekt beginnt, der Feststellung des Stiftes zugestimmt wird, ohne dass es dafür eine eigene Bestätigung brauche.

Gemeinderat lehnt Tauschvereinbarung ab

In der vergangenen Gemeinderatssitzung betonte VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann, dass den Punkten zur Tauschvereinbarung vonseiten der Stadt nicht zugestimmt werden könne. Kritik gibt es auch von VP-Gemeinderat Gerhard Taufner: „Das Stift stellt Forderungen, als ob es 50 Prozent der Baukosten trägt. Gerne können sie sich beteiligen, dann können sie auch kostenlos drüberfahren.“ Und auch VP-Bürgermeister Thomas Widrich ärgert sich in seiner letzten Gemeinderatssitzung über das Vorgehen des Stiftes. „Wir können diesem Vorschlag unmöglich zustimmen. Es braucht einen Schulterschluss aller Gemeinden in der Wachau“, fordert Widrich eine Tourismusabgabe in der Tourismusregion Wachau (siehe dazu Seite 2 und 3). Er verdeutlicht mit einem Vergleich auch, was er vom gegenwärtigen Stiftsvorschlag hält: „Mein Gegenvorschlag ist eine Freistellung aller Melker von der Kirchensteuer, dann können wir weiter reden.“

„90 Prozent der jährlichen Ausgaben der 500.000 Touristen werden nicht im Stift Melk umgesetzt.“ Karl Edelhauser

Verwundert zeigt sich auch VP-Tourismus-Stadtrat Peter Rath: „Stifts-Direktor Edelhauser hat uns erklärt, dass für das Stift die Schiffstouristen irrelevant seien. Jetzt wollen sie, dass die Touristen nichts zahlen, das verstehe ich nicht.“

Ein Vorwurf, auf den der Wirtschaftsdirektor des Stiftes, Karl Edelhauser, auf NÖN-Anfrage reagiert: „Ich habe in keiner Weise gesagt, dass die Touristen für uns nicht wichtig wären. Das ist wiederum eine totale sinnverdrehte Darstellung und ich bin fassungslos, mit wie wenig Interesse und Verständnis offenbar Gesagtes beliebig anders dargestellt wird.“ Vielmehr betont er, dass „es für das Stift derzeit ein Nullsummenspiel ist, wenn grob gesagt der im Stift aus dem Tourismus erwirtschaftete Überschuss zur Gänze als Lustbarkeitsabgabe an die Gemeinde geht.“ Dabei verweist er auch auf eine aktuelle Studie des NÖ-Tourismus, dass unter zehn Prozent der Tagesausgaben für Eintritte ausgegeben werden. „Also werden 90 Prozent der Ausgaben der jährlich 500.000 Touristen nicht im Stift umgesetzt“, so Edelhauser.

Durch die Ablehnung des Stiftsvorschlags durch den Gemeinderat verzögert sich aber auch der Neubau der Brücke. Zur Erinnerung: Die Genehmigung für die Behelfsbrücke läuft mit Mai 2019 aus. Um eine drohende Sperre der Strecke zur Schiffsanlegestelle zu verhindern, prüft die Stadt aktuell, ob eine Verlängerung des derzeitigen Provisoriums für ein Jahr möglich ist. „Wir können die Brücke nur bauen, wenn wir nachhaltige Mehreinnahmen haben oder an anderer Stelle drastisch sparen. Leider läuft uns langsam die Zeit davon“, betont Kaufmann. Wie viel Geld die Stadt tatsächlich einsparen müsste, erklärt VP-Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm: „Es wären Einsparungen von rund 105.000 Euro notwendig. Ich wüsste nicht, wo wir das einsparen sollten. Zudem würden die Melker nicht verstehen, dass wir bei ihnen sparen, Touristen und Stift aber profitieren.“

Indes führten die Stifts-Verantwortlichen auch Gespräche mit anderen Betroffenen einer Mautgebühr. „Sowohl die Firma Zwölfer als auch die Brandner Schifffahrt haben uns bestätigt, für wie unsinnig sie allein die Idee einer Bemautung halten“, ärgert sich Edelhauser.