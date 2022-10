Comeback für Kultkirtag

Am 13. Oktober ist traditionellerweise der Ausnahmezustand die Normalität in Melk. Zwei Jahre war es nun still, die Pandemie sorgte für eine historische Pause des beliebten Kolomanikirtags. Nächste Woche feiert der Kultkirtag sein von vielen heiß ersehntes Comeback.

Hunderte Verkaufsstände werden die Innenstadt säumen, kulinarische Schmankerl und Sturm werden den vielen Besucherinnen und Besuchern geboten. Für das Großevent müssen einige Straßen gesperrt werden, wie etwa die B1 zwischen dem Parkplatz Räcking und der Kreuzung Prinzlstraße. Allgemein sind alle Straßen im innerstädtischen Bereich während des Kirtags gesperrt.

Wichtig für jene Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen: Die Parkraumbewachung wird für den 13. Oktober ausgesetzt (gute Alternative ohne Parkplatzsuche: die Anreise mit dem Zug!). Die geltende Verkehrs- und Parkraumordnung muss eingehalten werden, um die Wege für Rettungskräfte freizuhalten.

