Corona-Infektion: Demo-Organisator landete im Krankenhaus

"Es geht mir schon wieder gut", winkt Lukas Würrer ab. Am vergangenem Sonntagabend wurde der 19-Jährige aus Erlauf (Bezirk Melk) ins Melker Krankenhaus gebracht. "Ich hatte Atemnot", berichtet er, "aber Gott sei Dank nicht lange". Würrer zeichnet sich für die Organisation von Corona-Demos im Mostviertel, etwa in Amstetten, Melk, Pöchlarn und Purgstall, verantwortlich. Als Ende November in St. Pölten Gegner der Corona-Politik - und etwa auch Vertreter der FPÖ - auf die Straße gingen, war auch der 19-Jährige Teil der Organisatoren. Gegenüber der NÖN betonte er bei einem Interview im November, gegen "die Hetze gegen Ungeimpfte" zu sein - und er werde sich auch nicht impfen lassen. Angst vor einer Ansteckung habe er keine. Nun hat er sich angesteckt. Im Melker Landesklinikum erhielt er die Diagnose Corona.

Würrer: "Bin jetzt gerade auf einer Demo"

"Die Atemnot war wie gesagt bald vorbei, kurzzeitig hatte ich auch keinen Geschmacks- oder Geruchssinn", erzählt Würrer. Mittlerweile sei "alles wieder normal" - und seine Quarantäne auch schon wieder vorbei. "Wo und wann ich mich angesteckt habe, weiß ich nicht. Ich hatte erst keine Symptome, habe mich deshalb auch nicht getestet. Als die Symptome dann auftraten, war ich im Krankenhaus. Da ich nicht mehr ansteckend war bzw. bin, durfte ich schon aus der Quarantäne", berichtet der 19-Jährige. Der Erlaufer machte seine Erkrankung auch diese Woche auf Facebook publik, "Wir sehen uns auf der Straße" als Schlusszeile. Seine Infektion ändert nichts an seiner Einstellung, betont er heute (Mittwoch) gegenüber der NÖN am Telefon: "Natürlich organisiere ich weiter Demos und bin selbst dort unterwegs. Ich bin sogar jetzt gerade auf einer in St. Pölten."