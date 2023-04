Die Barocktage kommen! Das bietet das Festival der Alten Musik 2023

Seit über 40 Jahren ist das Stift Melk Austragungsort eines der traditionsreichsten Barockfestivals in Europa. Unter dem Motto „mensch: natur: wohin?“ wird von 26. bis 29. Mai in insgesamt 12 Konzerten das Verhältnis von Mensch und Natur ergründet. Dazu werden auch in diesem Jahr international bekannte Musikerinnen und Musiker der Alten Musik eingeladen: Etablierte Ensembles wie die Wiener Sängerknaben oder das L’Orfeo Barockorchester stehen neben spannenden, jungen Künstlerinnen und Künstlern wie der Gambistin Maddalena del Gobbo oder der Sopranistin Johanna Rosa Falkinger auf der Bühne.

Neues Highlight: Barockorchester Academia Mellicensis

Inspiriert wurde Michael Schade, künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktage Stift Melk, für die diesjährige Ausgabe des Festivals von den aktuellen Herausforderungen, die die Natur wieder in den Fokus rücken. „Die Natur und ihr Umgang mit ihr ist der Ausgangspunkt für das aktuelle Programm. Es soll uns alle ansprechen und vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig wollen wir die Natur und ihre Schönheit feiern“, erklärt Schade. Ein außergewöhnliches Highlight wird außerdem im Rahmen des Abschlusskonzerts „Solo tutti“ präsentiert: Junge Musizierende werden eingeladen, als Teil des Barockorchesters Academia Mellicensis am Konzert mitzuwirken. Die Musikerinnen und Musiker werden innerhalb weniger Tage zum Ensemble vereint.

Michael Schade, künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktage Stift Melk. Foto: Barocktage, Daniela Matejschek

Tickets gibt's unter: https://www.wachaukulturmelk.at/de/barocktagemelk/programm/programm-karten

Über die Internationalen Barocktage Stift Melk

Als größte Klosteranlage des österreichischen Barocks widmete sich das Stift Melk neben der Spiritualität seit jeher auch der Musik. Dort erlebte die Musikpflege im 18. Jahrhundert einen Höhepunkt. Um diese historische Affinität wieder aufleben zu lassen, finden seit 1978 in den barocken Räumen Konzerte statt, die seit 1991 jedes Jahr zu Pfingsten ganz im Zeichen der Musik der Barockzeit und ihrer Neuinterpretation stehen. Für das Programm zeichnet seit 2014 Kammersänger Michael Schade verantwortlich. Die Konzerte – vom Soloabend bis zum 50-köpfigen Barockorchester – spiegeln die große Vielfalt und Spannweite der barocken Musik wider. Mittlerweile zählen die Internationalen Barocktage Melk zu einem der ältesten Barockfestivals in Europa. Weitere Infos unter: www.wachaukulturmelk.at/de/barocktagemelk

Foto: Barocktage, Daniela Matejschek

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.