Was ein guter DJ können muss? Gute Musik auflegen, damit die Tanzfläche voll ist. Im Lokal „Salt and Pepper“ scheint es aber auch noch andere Kriterien zu geben.

Wie die NÖN vergangene Woche berichtete, postete Peter Pruzina, alias „DJ Pruzi“, auf Facebook, dass die JVP Stimmung gegen ihn als Künstler gemacht hat. Frei nach dem Motto: Wer „DJ Pruzi“ bucht, unterstützt den Wahlkampf der Opposition. Pruzina, der selbst in der Gemeindepolitik aktiv war, postet auf seiner privaten Facebook-Seite immer wieder seine Meinung zu aktuellen Themen. Die ÖVP und FPÖ, egal ob auf kommunaler oder bundesweiter Ebene, kritisiert er dabei nicht zu selten.

Gegenüber der NÖN wischte JVP-Obmann Benjamin Steyrer die Vorwürfe vom Tisch. Und: „Salt and pepper“-Besitzer Dominik Lechner betonte, dass es sich dabei wohl um ein Missverständnis handelt. Er wolle „mit Peter und Benjamin zusammenarbeiten“. Keine Woche später ist „DJ Pruzi“ allerdings aus der Veranstaltungsliste des Lokals verschwunden. Lediglich Auftritte von „DJ Herb“ und „DJ Ben“ (Anmerkung: Künstlername des JVP-Obmanns Steyrer) werden via Facebook angekündigt.

Ein Zufall – oder ist Pruzina zu VP-kritisch für den Job? Wie in der Stadt gemunkelt wird, hat Lechner „DJ Pruzi“ gefeuert. „Definitiv nicht, er war ja auch nicht bei mir angestellt“, hält Lechner fest. Pruzinas politische Einstellung hat aber sehr wohl eine Rolle für den DJ-Wechsel gespielt. „Das ‚Salt and Pepper‘ wurde von unpolitischen Menschen als Oppositionslokal abgestempelt, weil Peter bei mir auflegte. Ich lasse mich nicht in eine Ecke drängen“, argumentiert er. Außerdem stand laut Lechner sowieso ein Wechsel an: Für musikalische Diversität sollen verschiedene Künstler in der nächsten Saison auftreten.

Pruzina wollte sich nicht mehr zu dieser Causa äußern.