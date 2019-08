Die Diskussion um die fachgerechte Entsorgung von Fäkalien der Donaukreuzfahrtschiffe lässt derzeit die Stadt nicht los. Nachdem der Prüfungsausschuss zuletzt die in Melk errichtete Entsorgungsanlage ins Visier genommen und sich die FPÖ eine bessere Vermarktung der Anlage gewünscht hatte, meldet sich jetzt auch Birgit Brandner-Wallner von der Donau Schiffsstationen GmbH zu Wort. Sie widerspricht der Stadtgemeinde, die laut Prüfungsausschuss erst im Jahr 2018 die ersten Einnahmen (7.400 Euro) der im Jahr 2012 errichteten Anlage verbuchen konnte.

Die Stadt Melk habe 2012 laut Brandner-Wallner aber nicht nur Abwasseranschlüsse an drei Donaustationen errichtet, sondern auch Trinkwasser-Anschlussmöglichkeiten. „Diese haben wir als Donau-Schiffstationen mitfinanziert. Davon hat die Stadt Melk von Beginn an Einnahmen durch die Trinkwasserbereitstellung an Schiffe gehabt“, betont Brandner-Wallner. Sie legt auch Wert auf die Feststellung, dass nicht die Firma Brandner, sondern die Donau Schiffsstationen GmbH für die Donaustationen in Melk zuständig sei.

Die Geschäftsführerin widerspricht auch Aussagen von VP-Stadtrat Anton Linsberger, dass die Stadtgemeinde nicht wisse, welchen Betrag die Donau Stationen GmbH an die Schiffe weiterverrechne. „Wir haben der Stadtgemeinde klar gesagt, dass dieser Service für uns ein Durchlaufposten ist. Wir verrechnen den Preis der Stadtgemeinde mit einem geringfügigen Aufschlag weiter“, meint Brandner-Wallner.

Den Aufschlag erklärt sie gegenüber der NÖN aufgrund des Mehraufwandes durch Umbuchungen der jeweiligen Anlegestationen, wenn Schiffe in Melk entsorgen möchten: „Schiffe müssen für die Entsorgung umgebucht werden. Wenn ein Schiff Abwasser entsorgen möchte, setzt dies eine Kette an Umbuchungen, bis hin zur Info an die Busbetreiber, in Gang.“

Leistungsstarke Pumpe für Fäkalien-Entsorgung

Im Juni errichtete die Donau Schiffsstationen GmbH zudem eine leistungsstarke Pumpe an der Donaustation Nummer 9. Die Pumpe um 50.000 Euro soll Schiffen das Abpumpen von Fäkalien in das Ortsnetz erleichtern, die selbst keine ausreichend starken Pumpen an Bord haben.

„Diese Investition wird sich für uns nicht rechnen, sie ist ein reiner Service den Kunden gegenüber, hilft allgemein, die Abgabe zu attraktivieren, und kommt vorrangig der Stadt Melk zugute, da diese noch mehr Einnahmen erwirtschaften kann“, sagt die Geschäftsführerin, kritisiert aber auch die hohen Abgabepreise in Melk: „Diese sind für Fäkalien in Melk die höchsten an der ganzen österreichischen Donau. Nirgendwo anders werden Gebühren in diesen Dimensionen verlangt.“