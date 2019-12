Ein Sommerspiele-Kostüm unterm Christbaum? .

Wer noch ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk für einen Fan der Sommerspiele Melk sucht, wird mit Sicherheit am Sonntag, 15. Dezember, fündig: Beim „Advent in der Tischlerei“ öffnet die Wachaukultur Melk ihren Fundus an Kostümen.