Ein Leck in der Anlage verhinderte im vergangenen Winter eine Eislaufsaison. Als trotz mehrerer Reparaturversuche VP-Stadtchef Thomas Widrich Ende Dezember das endgültige Aus der Eislaufsaison verkündete und auch die Zukunft der Anlage infrage stellte, machte sich der zuständige SP-Stadtrat Jürgen Eder über Weihnachten auf die Suche nach Alternativen für die Zukunft.

Nach den Weihnachtsfeiertagen präsentierte Eder bereits mehrere Varianten für eine Eislaufplatz-Sanierung, wobei die günstigste Methode, die Erneuerung der Eismatten um 50.000 Euro, sein Favorit war.

„Wir haben als Gruppe gearbeitet. Für mich ist es unverständlich, wenn sich einzelne mit solchen Aussagen profilieren wollen.“ Jürgen Eder, SPÖ

Der Volkspartei gingen die Vorhaben damals zu schnell und VP-Stadtparteichef warnte vor Schnellschüssen und machte sich für eine Arbeitsgruppe stark.

Nach mehreren Monaten liegen nun die Ergebnisse vor. Insgesamt diskutierten die Teilnehmer aller Fraktionen fünf Varianten, von einer Sanierung der Eismatten bis hin zu einer Installierung von synthetischen Plastikplatten auf einem anderen Standort. Am Ende hingegen entschied sich die Gruppe für die kostengünstigste Variante, die Sanierung am aktuellen Standort um 50.000 Euro.

Strobl: "Wollen pünktlich zum Start der Saison fertig sein“

„Natürlich freut es mich, dass meine ausgearbeiteten Varianten diskutiert wurden und schlussendlich meine bereits im Jänner vorgeschlagene Variante bevorzugt wird“, so Eder, der glücklich ist, dass die Zukunft des Eislaufplatzes dank der Zusammenarbeit aller Fraktionen gerettet ist. Und auch Strobl zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Die Variante wurde auch vom Prüfungsausschuss geprüft und dem Stadtrat vorgetragen. Das Thema wird im Juli-Gemeinderat behandelt.“ Dort soll mittels Nachtragsvoranschlag auch das Geld bereitgestellt werden, wie Strobl betont. „Wir wollen pünktlich zum Start der Saison fertig sein“, erklärt Strobl.

Lob für die Arbeit der Arbeitsgruppe gibt es auch von FP-Gemeinderat Thomas Gruber: „Jeder konnte seine Ideen einbringen. Ich glaube, dass die empfohlene Variante aus budgettechnischer Sicht am besten ist.“ Eine Meinung, die auch Grünen-Stadtrat Weiderbauer teilt. „Ich habe das Gefühl, dass alle Varianten gut beleuchtet wurden“, so Weiderbauer.

Diskutiert in der Arbeitsgruppe wurde aber auch eine andere Lösung: Geht es nach den Vorstellungen der Mitglieder, wäre die Installierung des Eislaufplatzes in der Wachauarena denkbar. „Ich habe diese Variante Gerhard Schuberth in die Arbeitsgruppe mitgegeben. Für mich wäre es eine sehr gute Alternative, da einerseits ein Dach vorhanden ist und andererseits auch die Nähe zum Wachauer Advent und der Innenstadt gegeben ist“, gibt Strobl Einblick in seine Idee. Der VP-Stadtparteichef betont aber auch, dass eine Umsetzung nur gemeinsam mit der Wachau.Kultur erfolgen kann: „Schaffen wir eine Partnerschaft, ist es vielleicht schon in der Saison 2019/2020 möglich.“

Erste Ideen gab es 2012

Verwundert von Strobls Aussagen zeigt sich Eder: „Wir haben miteinander als Gruppe gearbeitet. Für mich ist es unverständlich, wenn sich einzelne mit derartigen Aussagen profilieren wollen. Und wenn es schon um die Urheber der Idee geht, dann sollte man den Grünen dafür danken“, betont Eder.

Die ersten Ideen für einen Eislaufplatz in der Wachauarena gab es erstmals 2012 bei der dauerhaften Errichtung des Zeltes. Sechs Jahre später zeigt die Wachau.Kultur.Melk weiterhin Interesse an einer Umsetzung. Geschäftsführerin Elisabeth Weigand weiß um die Attraktivität des Platzes und die Möglichkeit einer vielseitigen Nutzung. „Sollte die Stadt auf uns zukommen, werden wir gemeinsam die Machbarkeit prüfen“, erklärt Geschäftsführerin Elisabeth Weigand. Erfreut über die Bereitschaft der Kulturinstitution, darüber zu sprechen, zeigt sich Weiderbauer: „Natürlich ist es finanziell schwierig. Ich orte die Bereitschaft der Wachaukultur, das Thema zu diskutieren, und wir wissen alle, dass der Standort top ist.“