Die Beschuldigte, eine 33-Jährige aus dem Bezirk, soll am 30. November gestohlene Kennzeichen auf ihre Auto montiert und dieses in der Folge bei der OMV-Tankstelle in Melk betankt haben. Danach verließ sie die Tankstelle ohne zu bezahlen.

Nach der Anzeigenerstattung sichteten die Beamten das Videomaterial und konnten in der Folge die Frau als Verdächtige ausforschen, auffallend dabei war eine Joggingshose sowie ihre Mundschutzmaske. Die Frau die derzeit obdachlos ist verfügt über eine Meldeadresse in St. Pölten. Dort entdeckten die Beamten am folgenden Tag auch das Fahrzeug der 33-Jährigen. In einer nahen Hilfsunterkunft wurde auch die Frau angetroffen, die dabei die gleiche auffällige Jogginghose, wie zum Zeitpunkt des Diebstahls trug. Sie zeigte sich zum Kennzeichendiebstahl und dem Tankbetrug geständig.