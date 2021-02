Rund 200 Lokomotivmodelle, Alben und Ordner voll mit Briefmarken und Telefonwertkarten mit Eisenbahn-Motiven, tausende Ansichtskarten, Fotos, hunderte historische Uniformmützen: Wenn Günther Klebes (72) die Sammelwut packt, wird der Stauraum in seinem Zuhause in Erlangen (Deutschland) schnell knapp. „Ich sammle alles, was mit der Bahn zu tun hat – außer echte Lokomotiven“, schmunzelt der Eisenbahn-Fan.

Günther Klebes aus Erlangen in Bayern präsentiert seine Telefonwertkarten-Sammlung mit Eisenbahn-Motiven. Eine seiner neuesten Exemplare zeigt das Stift Melk und einen Zug der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn. NOEN

Seine Telefonwertkarten-Sammlung ist nun um ein besonderes Stück reicher: Im Internet – bei einer Online-Auktion – ersteigerte der 72-Jährige ein chinesisches Exemplar, welches eine österreichische Briefmarke zeigt.

„Darauf ist ein Zug der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn mit einem Transalpin-Triebwagen vor dem Stift Melk zu sehen“, berichtet Klebes. Er bot als einziger und ersteigerte die Telefonwertkarte für rund zwei Euro. „Die Portokosten waren höher als das Sammlerstück“, lacht er.

Laut Klebes ist es nichts Ungewöhnliches, dass das barocke Aushängeschild der Bezirkshauptstadt sowie ein österreichischer Zug eine chinesische Telefonwertkarte schmücken. „Die schauen sich im Internet um und verwenden Bilder, die ihnen gefallen“, erklärt der Sammler.