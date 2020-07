Die Coronakrise sorgt für eine massive Flaute in der Kassa der Stadtgemeinde Melk. In mehreren Arbeitsgruppen überlegten sich die Gemeinderäte in den vergangenen Wochen, wo der Sparstift angesetzt werden muss (die NÖN berichtete):

Anfang Juli stellte VP-Stadtchef Patrick Strobl die Einsparungspotenziale im Rahmen eines Konsolidierungspakets vor. Und während einige der 56 Punkte, wie etwa der Aufnahmestopp bei den Gemeindemitarbeitern oder die Nicht-Aufnahme von Ferialpraktikanten, rasch umgesetzt werden können, braucht es für andere Punkte eine gewisse Vorbereitungszeit. So haben die ersten Vorarbeiten für die Auslagerung des Melker Stadtsaals in die MEKIV ebenso begonnen wie zur viel diskutierten Geschwindigkeitsmessung durch Radarboxen. Seit vergangene Woche finden quer durch das Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen statt, um die künftigen Standorte für die gemeindeeigenen Radarboxen auszuloten. Bis Ende August soll laut Strobl an elf Punkten gemessen werden. Wo aktuell gemessen wird, will Strobl zwar nicht verraten, Anhaltspunkte dürften aber die Geschwindigkeitsmessungen aus dem Frühsommer 2018 sein. Messpunkte damals waren unter anderem die B1, die Wiener Straße im Bereich des Friedhofs, die 30er-Zone vor der Volksschule, die Abt-Karl-Straße im Abschnitt der 30er-Zone oder die Spielberger Straße. Frühestens Ende September sollen die Ergebnisse vorliegen.

Für Unbehagen sorgten bei einigen NÖN-Lesern aber auch mögliche Einsparungen bei der Feuerwehr. „Bei der Sicherheit der Bevölkerung darf, nur weil die Stadt kein Geld hat, nicht gespart werden“, ärgert sich ein Leser. Zuletzt flossen aus dem Gemeindebudget rund 170.000 Euro an die beiden Feuerwehren Melk und Spielberg-Pielach. Zum Vergleich: In Ybbs sind es rund 82.000 Euro, in Pöchlarn laut Rechnungsabschluss 2019 122.000 Euro.

Florianis befürchten drastische Kürzungen

Feuerwehrleute äußerten gegenüber der NÖN ihre Befürchtung, dass es nun zu drastischen Kürzungen kommen könne. Diesbezüglich versucht Strobl zu beruhigen: „Wir sparen nicht an der Sicherheit und es wird weiterhin auch zwei Feuerwehren geben. Unser Ziel ist, dass die Feuerwehr mehr Einnahmen lukriert, etwa durch Sponsoring.“ Erhöht sollen laut Strobl auch die Kosten für die Brandschutzwache der Feuerwehr werden: „Dort ist man derzeit sehr günstig. In der Tarifordnung ist es aber klar definiert, was zu verlangen ist.“

Die Mehrkosten für die Melker Feuerwehren gegenüber vergleichbaren Wehren in Ybbs und Pöchlarn führt Strobl auf Einmaleffekte bezüglich des Neubaus des FF-Hauses zurück.