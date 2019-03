Im Jahr 2012 errichtete die Stadtgemeinde bei der Schiffsanlegestelle drei Abwasserentsorgungsanlagen für Kreuzfahrtschiffe. Mit der aufkeimenden Debatte um Fäkalien in der Donau machte in der Stadt zuletzt das Gerücht die Runde, dass die Anlage nur spärlich gebucht sei.

Gegenüber der NÖN bestätigt VP-Stadtrat Anton Linsberger, dass die Anlage zu Beginn nur wenig genutzt wurde: „Seit Juli vergangenen Jahres hat sich die Situation aber verbessert.“ Er glaubt aber, dass es weiterhin Potenzial nach oben gibt und zieht dabei einen Vergleich. So nehmen die Schiffe in Melk rund 18.000 m3 Wasser auf, zumindest ein Bruchteil sollte davon als Abwasser wieder retour fließen – tut es aber nicht. Linsberger selbst hält sich öfters im Bereich der Schiffsanlagestelle auf und hat dabei auch Beobachtungen im Zusammenhang mit Fäkalien gemacht: „Jeder, der eine Nase für so etwas hat, hat die Fäkalien im Wasser gerochen. Ich habe diese Beobachtungen auch immer gemeldet.“

Die Kontrolle der Entsorgung von Abwässern und Entsorgung obliegt dem Verkehrsministerium. Entlang der Donau gibt es in Oberösterreich und Wien je zwei Entsorgestellen, in Niederösterreich neben Melk auch in Wallsee und Korneuburg.

Ministerium verspricht eine „Aktion scharf“

Ministeriumssprecher Volker Höfer betont, dass es strenge Regeln für die Entsorgung gebe. „Fahrtgastschiffe müssen entweder mit zertifizierten Bordkläranlagen ausgerüstet sein oder über entsprechend dimensionierte Fäkaltanks verfügen. Leider gibt es aber immer wieder schwarze Schafe“, erklärt Höfer.

Klar geregelt ist die Entsorgung auch bei der Brandner Schifffahrt, wo es einen genauen Abfallwirtschaftsplan gibt. „Was den Umgang mit Fäkalien betrifft, so wird das Schwarz- und Grauwasser in einem Tank gesammelt, durch eine Aufbereitungsanlage behandelt und entsorgt“, betont Barbara Brandner.

Vonseiten des Ministeriums wird jedem Hinweis nachgegangen, ein Unternehmen konnte im Sommer angezeigt werden. Für den Saisonstart sind Schwerpunktkontrollen geplant, ebenso wie ein Runder Tisch. Dran bleiben an der Sache will Thomas Gruber (FPÖ): „Umweltschutz geht alle an, ich will, dass die Zahlen auf den Tisch kommen.“ Mit Sorge sieht auch Emmerich Weiderbauer (Grüne) die Entwicklung und er fordert von den Schifffahrtsbetreibern Beweise, dass diese tatsächlich abgepumpt haben: „Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage. Immerhin gehen die Leute bei uns in die Donau baden.“