Nach einer kurzen Unterbrechung schreiten die Arbeiten an der neuen Melk-Brücke sowie in der Rollfährenstraße voran. Bereits am 30. April soll die Behelfsbrücke durch die Melker Pioniere abgebaut werden, am 1. Mai erfolgt die Verkehrsfreigabe für die neue Brücke sowie die Rollfährenstraße.

Im Herbst werden die Arbeiten, nach dem Ende der Tourismussaison, fortgesetzt. „Die Öffnung der neuen Brücke und der neuen Straßenzüge in der Kolomani-Au ist auch als Schritt und Hoffnung zur ersten Normalität zu sehen“, ist VP-Vizebürgermeister und Projekt-Koordinator Wolfgang Kaufmann erfreut.

Das Jahrhundertprojekt Melk-Brücke wird seit 2011 geplant und ist die wichtigste Verbindung für Schiffstouristen in die Altstadt und ins Stift Melk. Täglich passieren den Abschnitt rund 800 Fahrzeugen. Die Kosten für das Projekt liegen bei drei Millionen Euro und konnte erst durch die Einführung der Parkgebühren für Busse finanziert werden.

Im Herbst folgen weitere Arbeiten für neue Geh- und Radwege in der Au als Teil des Projektes „Donauspitz“. In weiterer Folge wird auch der Campingplatz sowie das Ticketing-Gebäude der beiden Linienschifffahrtsbetreiber Brandner und DDSG verlegt.