Fürnbergstraße: Auch Polizei fuhr gegen die Einbahn .

Polizei fuhr in Melk gegen neue Einbahnregelung. Grund war die Verfolgung eines Lenkers, der wie so viele in den letzten Tagen, die neue Einbahnregelung in der Fürnbergstraße missachtete. Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an.