GVU-Geschäftsführer Martin Ritt: „Es reichen keine Lippenbekenntnisse“

Der neue GVU-Geschäftsführer Martin Ritt aus Blindenmarkt spricht mit der NÖN über seine neue Aufgabe, Herausforderungen und Veränderungen.

NÖN: Sie waren zuletzt beim Amt der NÖ Landesregierung. Warum haben Sie sich für die Stelle als Umweltmanager bzw. Geschäftsführer beworben?

Martin Ritt: Der GVU Melk hat mich als Unternehmen fasziniert. Es sind die Aufgaben und die Themenfelder, die mich interessiert haben. Die Bereiche Umwelt und Abfall einerseits und andererseits die Themen betreffend die Gemeinden, sei es Abgabeneinhebung oder andere Dienstleistungen. Als Dienstleistungsunternehmen trägt der GVU wesentlich zu einer effizienten Verwaltung im Bezirk bei und hat Möglichkeiten, beim Umweltschutz in der Region gestaltend mitzuwirken.

Ihr Vorgänger war 42 Jahre im Amt. Wie schwer ist es, nach so langer Zeit als neues Gesicht das Amt zu übernehmen?

Ritt: Alois Hubmann war quasi von Anfang an mit dabei und hat viele Themen mitentwickelt sowie vieles mitgestaltet, wofür ihm höchstes Lob gebührt. Er hat aus dem GVU Melk das gemacht, was der Verband heute ist. Ich möchte darauf aufbauen und den GVU Melk da weiterentwickeln, wo es meiner Meinung nach sinnvoll ist. Mein Team und ich werden in jedem Fall auch weiterhin für die Gemeinden und alle Bürgerinnen und Bürger unser Bestes geben.

Welche Projekte oder Themengebiete liegen Ihnen in den kommenden Jahren besonders am Herzen?

Ritt: Ich bin auf einer Biolandwirtschaft aufgewachsen und daher liegt mir die Natur und die Umwelt sehr am Herzen. Im Bereich Abfall, besser gesagt in der Wertstoffverwertung, sehe ich noch viel Potenzial. Eine gesunde und saubere Umwelt muss uns allen etwas wert sein. Es reichen keine Lippenbekenntnisse, sondern es ist jeder aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten, und unsere Aufgabe als GVU Melk ist es, die Möglichkeiten aufzuzeigen und die Rahmenbedingungen dafür – sofern es in unserem Einflussbereich liegt – zu schaffen. Aber auch die anderen Bereiche des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung liegen mir genauso am Herzen. Der Gemeindeverband hat die Möglichkeit, die Gemeinden bei den Themen zu unterstützen, wo diese – sei es aufgrund ihrer Größe oder ihrer geografischen Lage – nicht die Ressourcen zur Verfügung haben, die möglicherweise erforderlich wären.

Welche Veränderungen kommen auf die Bevölkerung 2023 zu?

Ritt: Im kommenden Jahr spielt die Gelbe Tonne eine wichtige Rolle − mit „Ab ins Gelbe“ läuft hier bereits die zugehörige Kampagne. Alle Verpackungen außer Glas und Papier kommen ab 1. Jänner in die Gelbe Tonne. Die gemeinsam gesammelten Wertstoffe werden im Sortierwerk sauber getrennt und auch entsprechend recycelt. Unbedingt zu erwähnen ist, dass sich auch die Entleerungsintervalle von sechs auf vier Wochen verkürzen. Was ich noch unbedingt anmerken möchte: Die Müllgebühr bleibt dennoch gleich − wie übrigens seit 2004. Allerdings muss man auch klar sagen, dass die allgemeine Preissteigerung auch an uns nicht spurlos vorübergeht. Die Kosten explodieren in der Transportlogistik und auch in anderen Bereichen. Wir werden die Höhe der Müllgebühren, solange es geht, noch konstant halten, aber mit der Zeit wird man auch hier nachjustieren müssen.

Mülltrennen ist immer Thema – was sollte man gerade rund um die Neujahrszeit bei der Mülltrennung beachten?

Ritt: Ich kann einen Vorschlag für den Neujahrsvorsatz machen: „Generell Achtsamkeit wieder mehr Raum geben.“ Wenn wir auf uns und unsere Umwelt wieder mehr Acht geben, lernen wir auch unseren Lebensraum und den Umgang mit den Ressourcen wieder mehr zu schätzen. Oder, wer sämtliche Glasflaschen von der Silvesterparty dann auch zum Altglas-Container bringt und den restlichen Müll ordentlich trennt, hat im neuen Jahr schon mal etwas richtig Gutes gemacht. So einfach geht es.

Der Jahreswechsel ist auch immer eine Zeit, wo sehr viel Müll anfällt. Welche Herausforderungen kommen da auf den GVU immer zu? Von wie vielen Tonnen extra kann man hier in etwa sprechen?

Ritt: Das ist schwer zu sagen, da es auch andere Spitzen wie Hochwasser oder punktuelle Spitzenzeiten etwa beim Sperrmüll gibt. Grundsätzlich steigen aber leider vor allem die Lebensmittelabfälle stark an. Hier kann ich nur dazu aufrufen, mit Maß und Ziel beim Einkauf vorzugehen.

Welche Auswirkungen hat die aktuelle Krise auf die Müllpreise in der Verwertung und beim Kunden?

Ritt: Wie bereits erwähnt, explodieren in der Transportlogistik die Kosten, ebenso steigen auch die Lohnkosten stark an und es finden sich immer weniger Personen, die im Bereich der Abfallsammlung und Behandlung – damit meine ich die Tätigkeit vor Ort – arbeiten wollen. Die massiv gestiegenen Energiekosten kommen dann auch noch dazu – auch wir haben zu kämpfen. Dennoch haben wir es geschafft, die Müllgebühr für 2023 nicht zu erhöhen, und das bereits seit 2004 nicht – das sind fast 20 Jahre! Das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Wie gesagt, wir werden die Höhe der Müllgebühren, solange es geht, noch konstant halten, aber irgendwann wird man auch hier nachjustieren müssen.

Der GVU stellte Sammelstellen und die GVU-Zentrale in Mank auf PV-Anlagen um. Kann der GVU damit autark arbeiten?

Ritt: Wir sind am besten Weg dorthin, aber aktuell noch nicht, da derzeit noch nicht alle Photovoltaikanlagen ans Netz angeschlossen werden konnten. Der GVU Melk möchte auch seinen Beitrag im Hinblick auf die Energiewende leisten, wodurch es naheliegend war, die Dächer der Wertstoffzentren samt Zentrale hierfür zu nutzen.

In manchen Gemeinden gibt es immer wieder Kritik an den Öffnungszeiten der Wertstoffsammelzentren. Nimmt man als Beispiel Loosdorf, ist die dortige Sammelstelle immer nur freitags geöffnet – will man seinen Müll an einem anderen Tag entsorgen, muss man quer durch den Bezirk fahren. Ist hier eine Ausweitung der Betriebszeiten oder eine Zugangsregelung – etwa mit E-Card – angedacht? Wird die Zahl der Sammelstellen ausgebaut?

Ritt: Diese Frage ist etwas komplexer und kann nicht so einfach beantwortet werden. Fakt ist, dass die zehn Wertstoffsammelzentren im Bezirk Melk so platziert wurden, dass eine optimale Verteilung gegeben ist. Betreffend die Öffnungszeiten und die Zugangsregelung kann ich Ihnen jedoch verraten, dass wir am Prüfen und Evaluieren sind, was die optimale Kosten-Nutzen-Variante darstellt. Eine Veränderung der Anzahl der Sammelstellen ist allerdings nicht angedacht, da die entstehenden Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen würden.

