Hafenspitz und Kolomanibrücke in Betrieb: „Gamechanger für Wachau“

Werbung

Ohne den mehr als ein Jahrzehnt langen Einsatz von Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP) für das neue Tourismusleuchtturm-Projekt Melker Hafenspitz wäre das Projekt wohl nie in dieser Form umgesetzt worden. Daher war es eine logische Geste, dass Kaufmann bei der Eröffnung durch das Programm führen durfte. Nach mehrmaliger pandemiebedingter Verschiebung konnte im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch die neue Kolomanibrücke eröffnet werden – ebenfalls nach zehnjähriger Planung. „Dieser Tag wird in die Melker Geschichtsbücher eingehen“, zeigt sich Kaufmann pathetisch.

In seiner Rede ließ sich der Vizebürgermeister aber auch nicht nehmen, einen Seitenhieb auf die Kritiker des Hafenspitz-Projektes auszuteilen. Zuletzt gab es, etwa aufgrund des hohen Betonanteils, Kritik am Projekt: „Wer Verantwortung trägt, wird oft kritisiert, wer keine trägt, kann nicht kritisieren.“ Kaufmann betonte auch, dass das Gebiet vor einem Jahr der Stadt Melk nicht mehr würdig war: „Es hat ausgeschaut, wie auf einer ,Gstettn‘.“ Insgesamt werden beim Projekt 4.300 neue Bäume gepflanzt, 2.600m² wurden mit wasserdurchlässigen Pflastersteinen verbaut. Das gesamte Projekt soll bis zum Jahr 2024, dann soll auch die „Mole Melk“ fertiggestellt sein, abgeschlossen. Jährlich erreichen Melk rund 450.000 Schiffstouristen, knapp 200.000 Radfahrer machen die Stadt zur Tourismusmetropole.

Neben dem neu errichteten Doppelponton für die Linienschifffahrt wurden auch zwölf Kilometer an Leitungen für Landstromanschlüsse verlegt sowie eine Entsorgungsanlage für Schiffe errichtet. Künftig können bis zu 50 Schiffe in Melk gleichzeitig anlegen. Die Wichtigkeit des Melker Hafens, als größter Tourismushafen nach dem in der Bundeshauptstadt Wien, betonten auch die Betreiber der Schifffahrt und der Anlegestellen.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner war es dann, die das Projekt, welches ihr Vorgänger Erwin Pröll bereits versprochen hatte, eröffnen durfte. Mikl-Leitner erinnerte auch daran, dass der Hafen nicht mehr auf der Höhe der Zeit war und Melk Gefahr lief, dass keine Kreuzfahrtsschiffe mehr anlegen: „Wenn ich die Brücke und den Hafenspitz vor Augen habe möchte ich sagen, dass das ein Gamechanger für die Stadt Melk und die Wachau ist. Es ist spürbar, welche Euphorie hier herrscht.“ Die Freude war auch Stadtchef Patrick Stobl anzusehen: „Melk wächst und lebt mit und von den Touristen. Wir machen das für unsere Bürger, die dort leben, wo andere Urlaub machen.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.