In der Donauschleuse bei Melk gerieten zwei Seemänner eines serbischen Schiffes aneinander. Mit einer Platzwunde am Hinterkopf und Schnittwunden am Daumen wurde ein 46-jähriger Matrose nach dem Disput von Rettungskräften in Melk von Bord geholt. Der Zweite Kapitän (26) des Schiffes sitzt nun wegen Körperverletzung am Landesgericht St. Pölten vor einem Strafrichter.

Ob der Angeklagte den Matrosen mit einer zehn Kilo schweren Eisenplatte verletzt habe? Das verneint der 26-Jährige und erzählt von wüsten Szenen. „Er war alkoholisiert, hat mir einen Headbutt auf meine Lippen versetzt und mich dann mit einer Holzsäge angegriffen“, berichtet er vor Gericht von der brutalen Attacke des Matrosen – und zeigt dem Richter zum Beweis sein Hemd mit Blutspuren und Abdrücken von Sägezacken.

Matrose untergetaucht

Mit der Eisenplatte habe der Angeklagte diesen Angriff abwehren wollen. „Sie war mir aber zu schwer und ist mir gleich wieder aus der Hand gefallen“, sagt er. Daraufhin soll der Matrose gedroht haben: „Ich werde dich vernichten, du wirst noch schauen, wozu ich fähig bin.“

Zeugen beteuern die Unschuld des Angeklagten, der Richter spricht den Seemann frei (rechtskräftig). „Ich glaube, dass sich der Matrose selbst verletzt hat, um dem Angeklagten zu schaden“, begründet er.

Der Matrose konnte übrigens nicht ausfindig gemacht werden, er soll, so der Richter, untergetaucht sein.