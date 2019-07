Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad greift die SPÖ ihr bereits im Februar bekundetes Thema für mehr Schattenspender auf dem Hauptplatz auf. „Bei unserem Bürgerbeteiligungsmodell kam das Thema auf, wir haben es an die Zuständigen weitergeleitet und seither ist nichts passiert“, kritisiert SP-Bürgerombudsmann Sascha Schroll.

Er forderte bereits im Frühjahr, dass die Stadt die kreativen Kräfte bündelt und einen Ideenwettbewerb für eine bessere Hauptplatzgestaltung ins Leben ruft. „Passiert ist seither nichts. Jetzt haben wir drei Bäume, die genau nichts bringen“, will Schroll eine Verdreifachung der Bäume.

Die Schwierigkeiten bei der Gestaltung des Hauptplatzes kehrt der zuständige VP-Stadtrat Peter Rath hervor: „Alles, was sich auf dem Platz befindet, müssen wir bewegen können, da wir den Platz ja auch als Veranstaltungsplatz nutzen wollen.“

Ein Einsetzen von Bäumen in die Erde ist zudem nicht möglich. „Wenn wir uns ansehen, was sich im Sommer am Hauptplatz abspielt, fehlt auch der Platz für weitere Bäume. Wir haben aber genügend Schatten in den Schanigärten und da kann ich auch gleich die Wirtschaft unterstützen“, betont Rath. In Ausarbeitung befinden sich zudem auch bepflanzte Betontröge der Stadtgemeinde, welche die Gastgärten künftig umranden sollen.