Seit 2009 versucht die Stadtgemeinde, eine Lösung für ein neues Musikhaus der Stadtkapelle Melk zu finden. Im dritten Anlauf soll es jetzt eine Lösung geben. Geht es nach Plänen der Stadtgemeinde Melk, wird an der Stelle des aktuellen Musikhauses in der Abt-Karl-Straße um rund zwei Millionen Euro das Gemeinschaftsprojekt „Klangkörper Melk“ errichtet. Im Neubau direkt neben dem Löwenpark soll dabei aber nicht nur die Stadtkapelle neue Räumlichkeiten finden, sondern auch das Platzproblem in der Musikschule gelöst werden. Dieses soll vom derzeitigen Standort ebenso in den „Klangkörper Melk“ übersiedeln. Die Errichtung des Gebäudes soll durch die Melker Grundstücks GmbH erfolgen und mit 27 Prozent vom Land NÖ gefördert werden. Daneben sollen die Räumlichkeiten der Musikschule im KIBIZ, bei denen die Stadt noch bis 2034 einen Mietvertrag hat, weitervermietet werden.

ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl stellte in der vergangenen Gemeinderatssitzung das Projekt vor und betonte mehrmals die Synergieeffekte, die sich durch das Projekt ergeben. „Wir befassen uns seit Jahren damit. Musikschule und Stadtkapelle sind in eigenständigen Gebäudeteilen untergebracht“, informiert Strobl.

Obergeschoß für Kapelle und Musikschule

Nach dem Abriss des bestehenden Gebäudes wird ein längstgezogener Bau in zweigeschoßiger Bauweise errichtet, wobei ein Teil über den bestehenden Parkplatz errichtet wird. Dadurch bleiben wichtige Parkplätze erhalten. Gleichzeitig soll eine „saubere Lösung“ für Rad- und Fußgängerweg gefunden werden. Während im Erdgeschoß des Gebäudes ein rund 134 m² großer Proberaum entsteht, wird das Obergeschoß in Räumlichkeiten für Musikschule und Stadtkapelle samt Unterrichts- und Aufenthaltsräume unterteilt. Bei Bedarf ist das Gebäude erweiterbar. „Wir wollen an die Zukunft denken und es ist wichtig, dass wir die gesamte Musikschule aus dem KIBIZ bekommen“, betont Strobl.

Die Projektplanung soll gemeinsam mit der Musikkapelle erfolgen, die die Räumlichkeiten danach für eine Miete von 150 Euro pro Jahr erhält. Die Detailplanung für das Millionen-Projekt startet im Jahr 2022, Anfang 2023 erfolgt der Baubeginn und bereits im Jahr 2024 sollen die ersten Klänge in den neuen Räumlichkeiten erklingen. „Das Projekt scheint gut durchdacht, wichtig ist, dass alle Beteiligten zufrieden sind“, sagt SPÖ-Stadträtin Sabine Jansky. Während alle Gemeinderäte zustimmten, enthielt sich FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner der Stimme. „Einige Mitglieder haben dort noch keine Infos über die Pläne. Ich will der internen Entscheidung der Stadtkapelle nicht vorgreifen. Will die Stadtkapelle das Projekt, unterstütze ich es natürlich“, erklärt der FPÖ-Gemeinderat.