2019 sagt Greta Thunberg bei einer Klima-Demo in New York: „Unser Haus brennt.“ Ein Jahr später, im Schweizer Kongressort Davos, betont die Gründerin der „Fridays for Future“-Bewegung beim Weltwirtschaftsforum: „Unser Haus brennt noch immer.“ Papst Franziskus widmete sich bereits 2015 in der Laudato si der „Sorge für das gemeinsame Haus“. Ganz im Zeichen der Öko-Enzyklika des Papstes, die Umwelt- und Klimaschutz thematisiert und in der auch konkrete Forderungen an die Wirtschaft verankert sind, stand die „Aktion 5vor12“ im Stift Melk diesen Montag.

Unter Glockengeläut – exakt fünf Minuten vor 12 Uhr – versammelten sich Schüler, Lehrer, der Direktor, der Konvent sowie Vertreter der Politik im Spielehof, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. „In der Laudato si geht es nicht nur um Klima- und Umweltschutz, sondern um ein neues soziales Miteinander“, erläuterte Pater Alois Köberl.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) richtete sich in ihrer Rede direkt an die Schüler: Sie sollen „auf keinen Fall locker lassen.“ „Bleiben wir gemeinsam dran. Wenn ich euch so sehe, mit den Plakaten, mit so einer Energie, da bekomm‘ ich Gänsehaut. Es ist fünf vor zwölf, fürs Klima, die Zukunft, die Umwelt, den Planeten!“ Zudem betonte die Ministerin, dass gerade die Religionsgemeinschaften wichtige Vorbilder sind. Mit einem Gebet, das gemeinsam von Abt Georg Wilfinger, der Schulsprecherin Ida Wedenig und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) vorgelesen wurde, endete die Aktion.