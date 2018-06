Als offiziellen Grund nennt Widrich seine Nicht-Kandidatur als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2020. Im Rahmen der Juli-Gemeinderatssitzung gibt Widrich offiziell seinen Rückzug bekannt. Bereits am 12. Juli findet im Melker Rathaus die Wahl zum neuen Bürgermeister statt. Laut NÖN-Informationen handelt es sich dabei um die ÖVP-Nachwuchshoffnung Patrick Strobl, der zugleich auch Melker VP-Stadtpartei-Obmann ist.

Bereits im Dezember brodelte die Gerüchteküche über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Stadt. Dabei sollen gewisse Kreise in der Volkspartie intensiv an der Ablöse von Widrich gearbeitet haben. Grund dafür dürfte dabei die Kandidatur von Widrich für die Landtagswahl gewesen sein, wo einige Bezirksverantwortliche lieber Patrick Strobl gesehen hätten.

Politische Zukunftshoffnung vor nächstem Karriereschritt

Mit seinen 30 Jahren gilt der dreifache Familienvater als größte politische Zukunftshoffnung der Bezirks-VP. Erst im März gelang ihm mit der Ernennung zum Stadtrat der nächste Karriereschritt.

Und bereits davor verlief die politische Karriere steil: Mit 15 Jahren wagte Strobl den Schritt in die Politik, bereits mit 22 Jahren war er Gemeinderat, kurze Zeit später folgte die Ernennung zum Stadtpartei-Chef. Von Befürwortern und Gegnern wird dem 30-Jährigen, ebenso wie VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, der starke Hang zum Netzwerken nachgesagt.

Bereits im März konfrontierte die NÖN Strobl mit den Ambitionen auf den Stadtchef-Sessel. „Ich weiß nicht, ob ich Politik bis zur Pension mache. Natürlich wäre ich aber bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen“, so Strobl damals.

Mehr zum bevorstehenden Wechsel in der Stadt Melk, den Stimmen der anderen Parteien sowie des scheidenden Stadtchefs lest ihr in der nächsten Melker NÖN.