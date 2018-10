Er ist jedes Jahr für viele Besucher ein Fixtermin im Kalender: Am Samstag, 13. Oktober, lädt der beliebte Kolomanikirtag in die Melker Innenstadt. Klassische Kirtagsschmankerl locken neben etwa 300 Verkaufsständen zum Jahrmarkt mit Kultstatus. Achtung: Während des Kolomanikirtags gibt es einige Sperren und Änderungen in der Melker „Straßenordnung“:

Räcking und Prinzlstraße . Von sieben bis 20 Uhr ist die B1 zwischen der Parkplatzausfahrt Räcking und der Kreuzung Prinzl-straße gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Von vier bis 20 Uhr gesperrt: Rathausplatz, Hauptstraße, Linzer Straße bis Prinzlstraße, Kremser Straße, Sterngasse, Abbe-Stadler-Gasse zwischen Rathausplatz und Sparkassengasse, Babenbergerstraße zwischen Abbe-Stadler-Gasse und Fisolengasse, gesamte Fischergasse.

Von Samstag bis Sonntagmorgen (sieben Uhr) gesperrt: Wiener Straße zwischen Rathausplatz und Kreuzung Jakob-Prandtauer-Straße, Bahnhofstraße zwischen Abt-Karl-Straße und Kirchenplatz und Hauptplatz gesperrt.

Kurzparkzonen und Gebührenpflicht sind im Bereich Parkplatz Friedhofsweg/Krankenhausstraße in Richtung Westen ausgesetzt. Umfeld um das Landesklinikum ist aber von der Ausnahme nicht ausgenommen.

Parkplätze für Kirtagsbesucher. In der Jakob-Prandtauer Straße, Abbe-Stadler Gasse, Räcking direkt an der B1 sowie in der Kolomaniau kann das Auto kostenfrei stehen gelassen werden.