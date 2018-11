Es ist eine lieb gewordene Tradition: Einmal im Jahr gibt die Wachaukultur im Rahmen ihres Herbstempfanges einen Rück- und Ausblick auf das Kulturjahr und verrät dabei die ersten Details zu den nächstjährigen Sommerspielen. Diese stehen im Jahr 2019 ganz im Zeichen des Jubiläums der Mondlandung von 1969. Als Reminiszenz daran lautet der Titel der Musikrevue auch „Fly me to the moon“.

Nach dem gefallenen Engel „Luzifer“ folgt 2019 die biblische Geschichte „Babylon“ als Sprechstück – ein Mythos, der zum Himmel strebte“, meint Hauer. „In den letzten Jahren haben wir das Publikum nicht mit viel Spaß nach Hause geschickt. 2019 soll es ein positives Narrativ geben“, verspricht Hauer. „Babylon“ soll sich mit dem Hochmut der Menschen befassen und das Scheitern als Chance sehen. Geschrieben wird das Stück vom deutschen Schriftsteller und bildenden Künstler mit türkischen Wurzeln Feridun Zaimoglu und seinem Co-Autor Günter Senkel. Ideen kommen aber auch vom Stammpublikum der Sommerspiele, wie Hauer erzählt: „Mir haben schon viele ihre Ideen zu Babylon geschrieben.“

Mehr als 35.000 Besucher begrüßt

2018 feierte die Wachaukultur mit zehn Jahren Tischlerei und 40 Jahren Barocktage zwei Jubiläen. Nicht nur deswegen fällt die Bilanz für das abgelaufene Kulturjahr von Geschäftsführerin Elisabeth Weigand sehr positiv aus: „Wir konnten bisher mehr als 35.000 Besucher in allen Sparten begrüßen. Der Zuspruch ist enorm.“

zVg

Wie ein Schock traf daher die anwesenden Freunde der Wachaukultur Weigands Nachricht, den Kulturbetrieb nach fünf Jahren zu verlassen. „Auch wenn mir der Schritt sehr schwerfällt, werde ich nach Wien zurückkehren“, informiert Weigand, deren Wechsel im Frühjahr stattfinden soll. Aktuell läuft die Ausschreibung für ihren Nachfolger.

Nach dem Jubiläumsjahr bietet die Tischlerei aber auch 2019 ein anspruchsvolles Kabarett- und Kleinkunstprogramm. Neben den Staatskünstlern gastieren auch Alfred Dorfer, Andreas Vitasek und die Familie Lässig in Melk. „Für uns ist es immer eine Ehre, wenn die Größen der Szene zu uns kommen. Wir wollen aber auch jungen Künstlern die Chance geben“, betont Matthias Dallinger, Kurator der Tischlerei.

Neben einem ausgezeichneten Kulturprogramm verspricht die Wachaukultur 2019 aber auch Verbesserungen in der Tischlerei. So soll sowohl an einer besseren Bestuhlung als auch an der Raumtemperatur gearbeitet werden. Eine Auszeichnung gab es zuletzt bereits für die Barrierefreiheit.

In ihrer 41. Auflage widmen sich die Barocktage und Intendant Michael Schade im kommenden Jahr dem Thema „Lyra et Gladio - König, Bürger, Bettelmann“ (mehr dazu auf den Seiten 52 und 53).