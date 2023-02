Pioniere zurück aus Erdbebengebiet

Die Bilder, die am 6. Februar die Welt aus den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei erreichten, vergisst man so schnell nicht. Nur zwei Tagen nach der Naturkatastrophe machte sich die „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU, das Katastrophenhilfeelement des Bundesheers) auf den Weg in das Krisengebiet. Unter der 82-köpfigen Delegation befanden sich auch Fabian Höglinger aus Winklarn (Bezirk Amstetten) sowie der 29-jährige Loosdorfer Matthias Buchmayer von den Melker Pionieren.

Einen Tag nach der Rückkehr und nach insgesamt zehn Tagen mitten im Erdbebengebiet sprach Buchmayer mit der NÖN über seine Eindrücke. Für den Loosdorfer war es nicht der erste Auslandseinsatz im Rahmen der Kaderpräsenzeinheit. So sammelte er bereits mehrmals Erfahrungen bei Katastrophen- und Hilfseinsätzen, etwa in Ungarn.

Allerdings: Kein Einsatz gleicht dabei dem anderen. „Da es diesmal sehr spontan gegangen ist, hat es keinen großen Abschied von der Familie gegeben. Aber natürlich weiß man, dass sich die Familie sorgen macht“, erzählt Buchmayer. Ihm ist bewusst, dass die Situation für die Angehörigen nicht einfach ist: „Sie wissen ja nicht, wo man genau ist. Durch die zusammengebrochene Infrastruktur fällt auch die Kommunikation sehr schwer. SMS erreichen oftmals erst nach Stunden seinen Empfänger, telefonieren oder eine Internetverbindung zu haben ist unmöglich. Dazu gibt es die Sorge vor Nachbeben.“

Realität sieht anders aus als in den Fernsehberichten

Aus seiner jahrelangen Berufserfahrung weiß Buchmayer auch, dass die Realität im Krisengebiet deutlich anders aussieht, als einem die Bilder in Fernsehen und Zeitungen vermitteln − so war es auch in der Türkei. „Natürlich ist es ein anderes Gefühl, eingestürzte Häuser und das Leid in Echtzeit zu sehen“, sagt Buchmayer. Beim Anflug auf den Flughafen in Adana galt der Fokus aber dem Einsatz. Dort angekommen wartete auf die Pioniere bereits ein Bus, der sie in rund fünf Stunden − durch das erhöhte Verkehrsaufkommen aufgrund der Hilfskonvois aus aller Welt – ins 170 Kilometer entfernte Krisengebiet bringen sollte.

Nach der Ankunft im Krisengebiet ging es für Buchmayer und Höglinger darum, das Camp für 82 Kolleginnen und Kollegen auf freiem Feld zu errichten. Als Kommandant des Feldlagers war es die Aufgabe des Loosdorfers dafür zu sorgen, dass die Unterkunft für das komplette Kontingent aufgebaut wird, die Zelte richtig aufgestellt werden sowie Heizung, Wasser und Strom vorhanden sind. „Bei einem solchen Einsatz ist wichtig, dass die Versorgung passt, damit eine Erholungsphase möglich ist“, betont der 29-Jährige.

Wie geht man aber damit um, stundenlang im Katastrophengebiet zu sein? „Wenn Menschen gerettet werden, ist es immer ein gutes Gefühl, und man sieht auch, dass man etwas bewirkt hat. Über die negativen Aspekte spricht man mit den Kameraden. Es ist immer aber auch ein Militärpsychologe dabei“, gibt Buchmayer Einblick. Bevor am Montag mit der offiziellen Begrüßung in Kor-neuburg der Einsatz zu Ende ging, stand zuletzt Erholung auf dem Programm.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.