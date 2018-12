Eklat bei der letztwöchigen Eisdisco: Laut mehreren Augenzeugen und besorgter Eltern wurden bei der ersten Eisdisco der Saison gewaltverherrlichende Lieder gespielt. So sollen mehrmals solche Lieder, sogenannter „Gangster Rap“, gespielt worden sein.

Passagen wie „Bussi, scheiß Bulle“, „Fahrradspeiche in die Niere“ oder „Ich schlag dir mit dem Eisen ins Gesicht“ erzürnten dabei die Eltern, die jetzt Konsequenzen von der Stadtgemeinde als Veranstalter fordern. Pikant dabei ist, dass zur ersten Eisdisco mit DJ Schubi ausgerechnet ein VP-Gemeinderat hinter dem DJ-Pult stand. Dieser wird jetzt aufgefordert, sein Mandat zurückzulegen.

"Als wir das Lied gehört haben, haben wir es sofort abgedreht"

Bereits vor dem Start der eigentlichen Eisdisco schlich sich ein Jugendlicher an das DJ-Pult, um die menschenverachtenden Lieder zu spielen – dies wurde sofort unterbunden. Als Gerhard Schuberth bei der eigentlichen Eisdisco auf der Toilette war, nutzte der Jugendliche abermals die Chance (NÖN-Online berichtete). Schuberth selbst betont, dass er derartige Liedtexte absolut verurteile: „Als wir das Lied gehört haben, haben wir es sofort abgedreht.“ Angesprochen auf die Rücktrittsforderungen streicht Schuberth seinen jahrelangen Einsatz für Kinder und Jugendliche, aber auch für den Eislaufplatz hervor. „Nur weil ich einmal nicht aufgepasst habe, soll ich zurücktreten? Ich trete sicher nicht zurück. Der Jugendliche wurde zur Rede gestellt und hat sich auch entschuldigt. Man muss jetzt keine Staatsaffäre daraus machen. Ohne meinen Einsatz würde es den Eislaufplatz gar nicht mehr geben“, erklärt der VP-Gemeinderat.

Rückendeckung erhält Schuberth auch von VP-Fraktionsobmann Peter Rath: „Das war ein Lausbubenstreich, der zu verurteilen ist. Die Rücktrittsforderung kann ich nicht gutheißen und ich stehe voll und ganz hinter Schuberth.“ Der VP-Stadtrat findet es auch schade, dass durch die Aktion die Eisdisco in dieser Form nicht mehr stattfinden wird. Bereits wenige Tage nach dem Vorfall setzten sich VP-Bürgermeister Patrick Strobl und der für den Eislaufplatz zuständige Stadtrat Jürgen Eder (SPÖ) zusammen, um einen Leitfaden für die künftigen Eisdiscos zu erstellen. „In diesem Leitfaden, der an alle Veranstalter ging, ist nun ganz klar festgelegt, was beachtet werden muss, um das Abspielen solcher Inhalte in Zukunft erst gar nicht zu ermöglichen“, erklärt Eder.

Stadtgemeinde bekennt sich zu den Eisdiscos

So soll künftig das DJ-Pult zu keiner Zeit mehr unbeaufsichtigt bleiben und ausschließlich Musik des DJ gespielt werden. Nicht mehr erlaubt ist auch, dass Kinder und Jugendliche ihre Handys an die Musikanlage anschließen.

Ungeachtet dieses Vorfalls bekennt sich die Stadtgemeinde Melk klar zu den Eisdiscos. Eder: „Sie gelten seit Jahren als beliebte Attraktion. Wir werden sie deshalb auch weiter anbieten.“

