Nur wenige Stunden nach seiner Wahl stellte sich Bürgermeister Patrick Strobl dem ersten NÖN-Interview. Dabei sprach er über Zukunftshoffnungen, einen neuen Stil, aber auch über Partner für die Stadt.

NÖN: Wie geht es Ihnen nach der ersten Nacht als Bürgermeister?

Patrick Strobl: Das Schönste in der Früh war, als mein sechsjähriger Sohn mich mit ,Guten Morgen, Herr Bürgermeister‘ begrüßt hat. Das ist natürlich als Spaß zu verstehen, denn Kinder müssen weiter Kinder bleiben.

Bei der Wahl gab es zwei Gegenstimmen der Grünen. Wie gehen Sie damit um?

Strobl: Wir leben in einer Demokratie, wo jeder das Recht hat, individuell zu entscheiden. Im Vorfeld wurde mir das schon angedeutet. Ich freue mich aber trotzdem auf das Miteinander, meine Hand bleibt ausgestreckt.

Die Grünen zogen auch den Vergleich zu Bundeskanzler Kurz und dessen junges Alter. Wie sehr stört Sie dieser Vergleich?

Strobl: Ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Kurz hat die Verantwortung für die ganze Republik zu tragen, ich für eine Kleinstadt. Unsere Gleichheit ist das Alter. Immer wird dieser Vergleich aber nicht passen.

In ihrer Antrittsrede sehen Sie sich selbst als Einsteiger in die kommunale Verwaltung. Sie waren acht Jahre Gemeinderat, seit 2015 zudem VP-Parteichef. Fühlen Sie sich tatsächlich als Einsteiger?

Strobl: Ja! Als Stadt- und Gemeinderat muss man zwar Vorbereitungen treffen, der Ablauf als Bürgermeister ist aber ein anderer. Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger?

Hat es diesen offenen Umgang zuletzt nicht gegeben?

Strobl: Das soll es nicht heißen, aber vielleicht gibt es Sachen, die wir verbessern können. Ich glaube, dass es Potenzial gibt, die Zusammenarbeit dichter zu machen. Bei mir wird es auch mehr Kompetenz für die Stadträte geben.

Ein Dorn im Auge sind Ihnen die langen Stadtratssitzungen, die bis zu zehn Stunden dauern. Wie ist eine Reduktion möglich?

Strobl: Im September wird dem Strategieteam ein Vorschlag vorgelegt. Meine Idee ist, ab einer gewissen Uhrzeit zu unterbrechen und am nächsten Tag fortzusetzen. Wenn man schon um 21 Uhr und nicht um Mitternacht nach Hause kommt, ist es familienfreundlicher und wir könnten damit mehr Frauen für die Politik gewinnen.

In Ihrer Rede sprachen Sie Maßnahmen an, die Effizienz, Leistungsumfang und Motivation in der Verwaltung erhöhen möchten. Einigen Rathausmitarbeitern ist bei diesen Worten unwohl. Was haben sie zu erwarten?

Strobl: Das glaube ich, das ist auch eine starke Ansage. Mir geht es darum, ob es von Mitarbeitern Ideen und Vorschläge gibt, die man einfließen lässt. Ich hätte gerne Mitarbeiter gehört, die in den letzten Jahren vielleicht nicht gehört wurden.

Sie sprechen von einer Chance für einen Neuanfang mit den Partnern Stift Melk und Land NÖ. Was sind Ihre Pläne?

Strobl: Ich habe bereits am Donnerstag mit Abt Georg ein Treffen, das wir mit einem Frühstück starten. Dabei wollen wir über die Vergangenheit sprechen und danach anfangen, in die Zukunft zu schauen. Melk kann sich nur mit Stift und Land weiterentwickeln.

Gerade beim Thema Stift hörte man oft die Kritik an Ihrer Person, dass Sie zu den „heißen Themen“ schweigen.

Strobl: Es war immer vereinbart, dass das Thema Chefsache ist, daran habe ich mich gehalten und es wird auch Chefsache bleiben.

Jetzt sind Sie der Chef. Was ist jetzt Ihre Meinung zum Thema?

Strobl: Wir arbeiten die Vergangenheit auf und ich warte das Gespräch mit Abt Georg ab. Davor werde ich mich dazu nicht äußern. Vielleicht schaffen wir danach ein gemeinsames Statement.

Ihr Vorgänger brachte via NÖN das Thema einer Touristenabgabe für die Wachau auf. Wie sehen Sie die Thematik?

Strobl: Es gibt in Gemeinden Infrastruktur, die hauptsächlich von Touristen genutzt wird. Ich will mir die Meinung der anderen Bürgermeister anhören.

Aber was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

Strobl: Die Gemeinden werden sich in Zukunft derartige Ausgaben nicht leisten können. Ich finde es gut, dass eine Grundsatzdiskussion entfacht wurde.

Es sind eineinhalb Jahre Zeit bis zur Wahl. Wie wollen Sie die Bürger bis dahin überzeugen? Was ist Ihr Wahlziel?

Strobl: Wichtig ist mir, dass mich alle Bürger kennenlernen. Ich möchte auf sie zugehen und Ideen anhören. Natürlich ist es 2020 mein Ziel, weiterarbeiten zu dürfen. Jetzt über Prozente zu sprechen, wäre aber zu früh.

Die Grünen haben für eine Zusammenarbeit das Aus der Legenden-Rallye gefordert. Sie könnten 2020 die Grünen benötigen – ein Grund, sie abzusagen?

Strobl: Natürlich ist mir das Miteinander wichtig. Bevor ich die Grundlagen aber nicht kenne, kann ich mich nicht äußern.

Sie sind dreifacher Familienvater. Wie organisiert man als Bürgermeister sein Privatleben?

Strobl: Meine Frau trägt meine Entscheidung mit und weiß, dass jetzt mehr Termine anstehen. Auch die Großeltern stehen hinter dieser Entscheidung.